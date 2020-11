El sector financer creu que ha superat amb èxit el canvi i se sent segur per competir en un entorn global

El sector financer del país es veu plenament capaç de competir en un entorn global i presidit per una tendència imparable cap a la digitalització, sempre i quan es resolgui prèviament l’accés a un prestador d’última instància i s’homologui plenament el mecanisme de supervisió. Aquest és el missatge en què han coincidit els tres participants a l’edició dedicada al sector financer de El futur a debat, el cicle de taules rodones que organitza la Confederació Empresarial Andorrana (CEA).

El director general de BancSabadell d’Andorra, Josep Segura, la directora general d’Andorran Banking, Esther Puigcercós, i el soci fundador d’AlfaQuest-Saboya Assessors, Gilbert Saboya, han remarcat els avantatges competitius de la banca andorrana i la seva capacitat d’adaptar-se -a llarg de l’última dècada- a un canvi de paradigma profund.

“En el nostre entorn no és gens habitual trobar el nivell de capital humà, d’arquitectura oberta i de qualitat de servei que es troba a la banca andorrana”, ha afirmat Saboya des de la perspectiva d’un “professional del sector financer no bancari”. Segons ha explicat, el passat offshore de la plaça financera va dotar les entitats de professionals molt ben preparats en matèria de banca privada i això, unit a la tradició multidivisa de la banca del país, a l’arquitectura oberta de les entitats i a la proximitat i personalització del servei, és una peça clau per al present i el futur del sector.

Els avantatges competitius del sistema financer del país són, per als tres participants de la sessió d’avui, clars i han permès que la banca s’adapti al canvi de paradigma que ha representat l’intercanvi automàtic d’informació fiscal. Tots tres han coincidit a assenyalar que les entitats -bancàries i no bancàries- han conservat la majoria dels seus clients tot i la desaparició del secret bancari. En un procés que, segons ha remarcat Puigcercós, ha estat marcat per un esforç continuat per adaptar-se a la ràpida evolució de la normativa i a la reorganització dels equips humans.

En aquest escenari, el que li falta a la banca andorrana per poder competir en condicions d’igualtat és, principalment, l’accés a un mecanisme de liquiditat que donaria un prestador d’última instància, com podria ser el Banc Central Europeu o el banc central d’algun dels països membres de la Unió Europea. Els tres participants han coincidit en assenyalar que aquest ha de ser un pas previ perquè la plaça financera trobi el seu encaix en una futura associació amb la UE.

Més enllà de mostrar-se confiats en la capacitat competitiva d’Andorra, tant Segura com Puigcercós i Saboya han posat en valor el fet de disposar d’un sistema financer propi. “Amb la crisi actual hem vist com els bancs andorrans són, precisament, andorrans i es preocupen per la bona marxa de l’economia i del país en el seu conjunt”, ha afirmat Puigcercós. Per a Saboya, mantenir una banca pròpia “és una qüestió de sobirania tan important com la sobirania en el seu sentit estricte”.

Quant a l’impacte de la COVID-19 en els models de negoci, els tres participants han assegurat que la pandèmia ha accelerat els canvis ja plantejats amb anterioritat i han destacat la digitalització com un dels principals reptes. “Hem de saber atendre el client presencial, el client online i el que és cada cop més comú: un client que és a la vegada presencial i online”, ha explicat Segura.

Quant a l’eclosió de les FinTech, Puigcercós ha ressaltat que “el futur passa per aliances estratègiques amb aquest tipus de start-up: nosaltres els podem proporcionar el bon coneixement que tenim dels clients i ells ens poden donar eines per donar un servei encara millor”.

La setmana vinent hi haurà dos nous debats: un dimarts 17- tal i com estava previst- per parlar de sostenibilitat i un altre, que s’ha incorporat al programa, el proper dijous 19 de novembre, sobre l’economia de serveis, amb representants de la restauració, agències de viatges i empreses d’organització d’esdeveniments.

“El futur a debat” tractarà properament altres temàtiques com les necessitats en infraestructures, la vessant empresarial de les activitats esportives, el sector de les assegurances i la incipient indústria exportadora al país.