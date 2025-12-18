El sector del taxi s’unifica en una associació i es compromet a impulsar una centraleta única de reserves

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha signat aquest dijous al matí un conveni de col·laboració amb l’Associació de Taxistes d’Andorra (ATA) i amb l’Associació de Taxistes Interurbans (ATI) amb l’objectiu de donar un nou impuls al sector per a modernitzar-lo i oferir el millor servei públic possible. “Avui assolim una fita important i que marca un abans i un després en el funcionament del sistema del taxi a casa nostra: una centraleta única, digitalitzada i àgil, i l’establiment en una sola associació que representarà tots els taxistes”, ha expressat Forné. El conveni reordena i modernitza un servei públic com ho és el sector del taxi. La signatura de l’acord s’ha fet amb la participació dels presidents de les dues associacions, Victor Ambor i Armando Godoy, els quals s’han mostrat molt satisfets per a assolir aquesta entesa i han “celebrat” el nou full de ruta que “permetrà entrar el sector del taxi al segle XXI”.
Entrant al detall de l’acord, aquest estipula que el sector es compromet a implantar una centraleta única de reserves que integri tots els professionals del sector, incloent-hi una aplicació (app) autònoma i una centraleta de trucades ubicada a Andorra. Aquesta plataforma millorarà la qualitat del servei prestat als usuaris i optimitzar la gestió operativa del sector, assegurant la plena participació i integració de tots els titulars de llicències de taxi. Així, també s’estipula que el funcionament efectiu de la centraleta única haurà d’estar garantit, com a data límit, el 31 de març de 2026. El Govern col·laborarà amb una aportació de 10.000 euros per a l’impuls de la centraleta.
A més, en el termini màxim d’un any, el sector del taxi, actualment representat per les associacions ATA i ATI, es compromet a constituir-se en una associació única que integri tots els professionals del sector, facilitant així el diàleg i la representació davant del Govern.
Per la seva part, el Govern es compromet a impulsar un nou reglament del sector, tal com el secretari d’Estat ja havia manifestat que tenia intenció de tirar endavant, amb la idea de poder aportar facilitats en el funcionament diari de la tasca dels taxistes. En aquest punt, es permetrà que una mateixa llicència de taxi tingui fins a dues targetes de transport vinculades, cosa que permet que es puguin tenir dos vehicles amb una mateixa llicència.
Així mateix, aquest futur nou reglament també regularà que totes les persones que desitgin exercir com a conductors professionals hagin de disposar de forma obligatòria de la credencial de conductor professional expedida pel departament competent. Finalment, es permetrà el traspàs de la llicència quan la persona titular hagi explotat directament la llicència durant un mínim de deu anys.