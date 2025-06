El sector de l’agricultura va rebre, el 2024, un 11,3% més en ajuts, a Andorra

Agricultor andorrà tenint cura dels seus conreus (SFGA)

L’any 2024 el total d’ajuts públics al sector de l’agricultura, tant de l’Administració central com local, és de 3.230,13 milers d’euros amb un increment del +11,3% respecte a l’any anterior, principalment per a l’ajut al foment de les pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya que incrementen en 223,01 mil euros (+11,7%) respecte l’any anterior; per a l’ajut al foment de la producció de productes de qualitat controlada que incrementa en 93,3 mil euros (+28,7%); i per a l’ajut al foment de pràctiques agràries específiques adequades per al manteniment del medi natural que incrementa en 10,6 mil euros (+17,3%), respecte a l’any anterior.

Les transferències dels comuns a l’activitat agrícola i ramadera disminueixen en un -2,5% passant de 68,12 milers d’euros a 66,43 milers d’euros.

En relació amb els darrers cinc anys, l’import dels ajuts se situa per sobre de la mitjana del període 2019-2023 (2.621,53 milers d’euros) i suposa el 18,9% del valor afegit brut generat pel mateix sector.

En relació al PIB nominal, els ajuts públics al sector de l’agricultura representen el 0,09%.