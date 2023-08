El secretari d’Estat del Papa visitarà Andorra per Meritxell

El cardenal, Pietro Parolin, secretari d’Estat del Papa

El Nunci apostòlic, Bernardito C. Auza, ha comunicat oficialment a l’arquebisbe i copríncep, Joan-Enric Vives, i al cap del Govern d’Andorra, Xavier Espot, que els dies 7 i 8 de setembre, el secretari d’Estat del Papa, el cardenal Pietro Parolin visitarà oficialment el Principat per a presidir la festa nacional de la Mare de Déu de Meritxell.

La notícia ha estat rebuda amb agraïment i acció de gràcies per part del Bisbat i de les autoritats del Principat ja que, enguany, s’escau la celebració dels 150 anys de la declaració de la Mare de Déu de Meritxell com a Patrona de les Valls d’Andorra, per part del Consell General.