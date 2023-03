El Sax Fest 2023 creix en tots els sentits

Giorgi Dzhishkariani, actuarà el dissabte, 1 d’abril, a les 20h, al Teatre Comunal d’Andorra la Vella (Andorra Sax Fest)

El Sax Fest, que celebra el desè aniversari, torna per Setmana Santa. Ho fa amb més inscrits, premis, pressupost i, per primera vegada, la participació de l’ONCA. Des del 31 de març fins al 8 d’abril el Sax Fest torna a situar Andorra la Vella com a cita musical obligada dels millors saxofonistes del món. Enguany el nombre d’inscrits, gairebé 300, s’ha incrementat respecte a l’edició anterior un 70%. 122 són concursants de la competició Solo Sax. La nacionalitat és més internacional que mai i representen 32 països.

Una de les novetats és la participació de l’ONCA, que interpretarà dues peces inèdites per a celebrar el desè aniversari del festival. Com a novetat aquest any es donarà el premi Sax Awards 2023 que reconeixerà la trajectòria dels millors saxofonistes i empreses que aposten per la promoció del saxo. El pressupost del Sax Fest s’ha incrementat en un 15% i també els premis, amb un total 26.000 euros.

Eva Clausó / AndorraDifusió