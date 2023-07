El Santuari del Corredor (Dosrius), espai de devoció i entorn d’esbarjo

Santuari de la Mare de Déu del Corredor al terme de Dosrius. Foto: Cedida a surtdecasa.cat

A cavall entre les comarques catalanes del Maresme i el Vallès Oriental hi ha Parc Natural del Montnegre i el Corredor, coronat pel Santuari de la Mare de Déu del Corredor, al terme municipal de Dosrius. El santuari és un espai de devoció i esbarjo per als veïns de la comarca i compta amb un tradicional aplec anual cada Dilluns de Pasqua.

Tant el santuari com l’entorn on es troba proporcionen una visita amable i interessant per igual. Amb el traçat de camins per a passejar, una gran esplanada per a gaudir de l’aire lliure i el mateix santuari, que es troba adossat a la casa dels masovers i envoltat per una paret que els resguarda.





Per www.surtdecasa.cat