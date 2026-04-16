El Sant Jordi de Sant Julià de Lòria comptarà amb un esmorzar literari

Sant Julià de Lòria celebrarà un dels esdeveniments culturals més destacats de l’any, l’esperada diada de Sant Jordi, amb una programació rica i diversa de propostes culturals. Aquest any serà la primera vegada que s’organitzarà un esmorzar literari amb autors, editors, il·lustradors i autoritats, un punt de trobada per a donar el tret de sortida a la jornada.
Pel que fa a la plaça Laurèdia, de les 10 a les 12 hores es comptarà amb la presència de 28 escriptors que hi seran presents per a la signatura de llibres i per a aquells que vulguin tenir-hi un contacte més directe. A l’altre costat de la plaça s’hi ubicaran un total de 17 parades, el nombre més elevat en comparació amb altres anys, fins a les 19 hores. Algunes de les carpes oferiran doble servei: al matí hi haurà editorials venent les últimes novetats literàries i, a la tarda, estaran ocupades per entitats que vendran artesania de Sant Jordi. Una fórmula pensada per a donar cabuda a tots els interessats en una jornada molt esperada.
A la tarda, les activitats aniran dirigides als més petits amb tallers infantils com la creació del castell de la llegenda de Sant Jordi, a càrrec de Crisissart; el taller de porexpan, a càrrec de Studiblanc; i un taller creatiu amb material OKTO, a càrrec de Profes amb classe. A més, també hi haurà el contacontes d’Assumpta Mercader titulat “Miriorama, la rondalla que mai s’acaba”.
Paral·lelament, amb l’objectiu d’incentivar l’escriptura i la creativitat durant aquestes dates, s’ha organitzat un concurs de microrelats i de punts de llibre dirigit a totes les edats, des dels 3 anys (categoria Barrufet) fins a majors de 30 anys (categoria adults). Les bases dels concursos estan disponibles a la pàgina web del Comú.
Així mateix, durant la setmana de Sant Jordi també s’han programat altres activitats, com les presentacions dels llibres de Pol Bartolomé i Carles Acosta; una activitat de lectura fàcil organitzada conjuntament amb la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell; la lectura dels contes guanyadors dels alumnes de 6è de l’Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria; i, per a acabar, dissabte es clourà la programació amb una sessió de Nascuts per llegir, “Cel amunt”, a càrrec d’Ada Cusidó.
Aquesta proposta respon al “compromís del Comú amb la promoció de la cultura i el foment de la lectura”. Tota la informació relacionada amb la programació i les bases dels concursos estan disponibles a la pàgina web del Comú.