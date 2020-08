El Sant Hospital torna a estar sense cap ingressat per coronavirus

El Sant Hospital de la Seu d’Urgell torna a estar a data d’avui sense cap persona ingressada per complicacions del coronavirus, després que s’ha donat l’alta al pacient que tenien en seguiment. Tot i això, a l’àrea que engloba el CAP de la capital alturgellenca se segueix detectant nous positius i, per exemple, els darrers tres dies se n’ha confirmat 4 de nous, segons ha informat el centre mèdic.

A aquesta dada s’hi afegeix el fet que la taxa de reproducció del virus a set dies, coneguda com a Rho7, ha augmentat aquesta setmana fins a situar-se a 1,6 a la regió de l’Alt Pirineu i Aran, quan el límit recomanat és d’1. Per això, des del Sant Hospital es recorda una vegada més la importància de mantenir les mesures de prevenció individual per evitar contagis de la COVID-19: ús de la mascareta en espais públics, distància entre persones, rentat de mans freqüent, prioritzar els espais oberts i evitar les aglomeracions de gent.

Les residències de la Seu recuperen les visites

Tot i la preocupació per aquesta dada, de moment tant l’Alt Urgell com el conjunt de les comarques pirinenques mantenen una situació estable de control del coronavirus. L’alcalde de la Seu i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha destacat que això ha permès reiniciar aquests dies les visites de familiars a les residències de gent gran del Sant Hospital (actualment ubicada al Seminari per reforçar la seguretat dels usuaris) i de la Llar de Sant Josep, situada just al costat del Seminari. Fàbrega valora que, tot i que la prioritat ara és la protecció dels padrins i padrines, també és “fonamental per a tots ells” poder fer aquestes retrobades i espera que es pugui seguir avançant en aquest àmbit si l’evolució del control de la pandèmia és bona.

Pel que fa al conjunt de Catalunya, la dada positiva és que les xifres tendeixen a estabilitzar-se i “ha baixat el risc de rebrot, tot i que encara és alt després d’unes setmanes complicades”, segons ha valorat Jordi Fàbrega. Encara hi ha a tot el país 581 malalts ingressats, dels quals 119 són a les UCI. Des de l’inici de la pandèmia, a Catalunya ja hi ha hagut prop de 110.000 contagis confirmats i 12.840 víctimes mortals pel coronavirus.