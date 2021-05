El Sant Hospital reobre el Centre de Dia i la Seu redueix a 35 els casos actius de coronavirus

La Seu d’Urgell té aquest dilluns 35 casos actius de coronavirus; és a dir, vint menys que ara fa una setmana, quan n’hi havia 55. També han baixat els contactes directes -no positius- confinats, que ara són 122 (-43 respecte de dilluns passat), segons l’actualització setmanal de dades publicada per l’Ajuntament urgellenc.

Dels casos actius, 3 estan ingressats al Sant Hospital, un més que la setmana anterior. Els 32 restants estan aïllats a domicili. La darrera setmana no hi ha hagut cap defunció al centre mèdic urgellenc. En l’àmbit educatiu, hi ha 3 grups escolars confinats (+1), que sumen 52 alumnes i 4 professors.

Paral·lelament, avui dilluns la Fundació Sant Hospital ha reobert el seu Centre de Dia per a gent gran o dependent, que s’havia tancat tot coincidint amb l’arribada de la pandèmia. El president de l’FSH i alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha valorat l’anunci com “una gran notícia” i ha agraït la feina de tots els professionals del centre mèdic que ho han fet possible.

Tot i la reducció de positius, el risc de rebrot a la Seu ha repuntat els darrers set dies i ara està a 301 punts (+84). El mateix ha passat amb la velocitat de transmissió del virus (Rho7), que segons dades d’ahir diumenge és a 1,41 (+0,47). En canvi, al conjunt de l’Alt Urgell ambdós indicadors han baixat força i estan respectivament a 0,73 i a 202. El percentatge de nous positius es manté pràcticament igual que la setmana passada (5,38%), després que ahir diumenge va baixar fins al 2,68%, el més baix de les darreres setmanes.

Pel que fa a la vaccinació, a l’Alt Urgell han rebut la primera dosi prop de 6.900 habitants (35%); i la segona, més de 3.000 (16,4%). A la franja de majors de 80 anys, la protecció ja abasta quasi el 90% de la població.

A la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran (també amb dades d’aquest diumenge), la Rho7 es manté per sota el límit (a 0,87), el risc de rebrot és a 177 i la positivitat al 5,34%. Les millors dades segueixen sent les de l’Aran, amb un risc de rebrot de només 27 punts (el més baix de Catalunya) i l’Alta Ribagorça, que el té a 48. També és bona la situació de la Cerdanya, amb la Rho7 a 0,72. Entre els quatre hospitals pirinencs ara sumen 16 ingressats (-9 respecte de dilluns passat).

Finalment, pel que fa a les dades de Catalunya, la Rho7 és a 0,77 i l’EPG a 139, a nivells semblants als de l’Alt Pirineu. La darrera setmana el nombre d’ingressats ha seguit baixant tot i el repunt d’aquest cap de setmana. A les UCI hi ha al voltant de 400 pacients. Aquest cap de setmana s’ha superat la xifra de 22.000 morts per COVID-19 des de l’inici de la pandèmia (aquest dilluns s’ha notificat 11 defuncions).