El Sant Hospital de la Seu té tres ingressats per coronavirus i puja el risc de rebrot

El Sant Hospital de la Seu d’Urgell inicia la setmana amb 3 ingressats, un més que la setmana passada. Mentrestant, aquests tres dies el risc de rebrot ha seguit augmentant: ara a l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu ja supera els mil punts (1.070), uns 400 més que dimecres passat. I al conjunt de l’Alt Urgell, està a 935.

Pel que fa a la velocitat de reproducció del virus, a la ciutat està a 2,12; i a la comarca, a 2,22; és a dir, més del doble que dimarts passat, quan havia arribat a situar-se fins i tot per sota del límit recomanat (0,97). D’altra banda, el percentatge de positius detectats en els nous tests també ha pujat i ara està en el 7,78%.

Aquest increment dels indicadors s’ha traduït en el fet que, després de quatre setmanes a nivell groc, l’Alt Urgell ha tornat a la zona vermella pel que fa a l’aparició setmanal de nous casos. Segons les Dades Obertes de la Generalitat per comarques, que publica l’analista Gerard Giménez i Adsuar, la darrera setmana s’hi ha detectat al voltant de 250 casos per cada 100.000 habitants; que, en proporcions més reduïdes, equival a uns 5 casos per cada 2.000 persones. Les setmanes anteriors hi havia hagut una tendència a la baixa, amb dades d’entre 2 i 4 contagis nous per cada 2.000 habitants.

Per tot plegat, la Fundació Sant Hospital de la Seu ha fet aquest dilluns una nova crida a reduir l’activitat social, com la millor manera de reduir la transmissió. Per això, la direcció del centre mèdic urgellenc demana a la població que tingui “molt de compte amb les trobades”, just després de Nadal i a les portes de la nit de Cap d’Any.

L’Hospital de Cerdanya recupera una “certa tranquil·litat” tot i que els indicadors segueixen alts

A la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, en canvi, ara hi ha una tendència a la baixa i, tot i que segueixen sent xifres altes, la Rho7 ja és a prop del límit recomanat (a 1,13), mentre que el risc de rebrot (o EPG) està a 953.

En aquestes dades hi segueix influint la situació de la Cerdanya, on l’EPG està encara a 2.643 punts (ara fa pocs dies havia arribat a 4.000) i la darrera setmana han tornat a aparèixer prop de 1.250 casos/100.000, que equival a 25 nous casos per cada 2.000 persones, cinc vegades més que la dada actual de l’Alt Urgell.

La dada més positiva ara mateix és que la Rho7 a la Cerdanya ha baixat i ja està a 1,08. Mentrestant, l’Hospital de Cerdanya concentra 12 dels 18 ingressats per COVID-19 que hi ha ara mateix a la regió de l’Alt Pirineu i Aran; i el percentatge de positius en els nous tests fets a la comarca supera el 16%; és a dir, el doble que la mitjana pirinenca (8,44%).

Sobre aquesta onada de nous casos, el director general adjunt de l’Hospital de Cerdanya, Xavier Conill, ha afirmat aquest dilluns que, tot i que els indicatius segueixen molt elevats, les darreres hores estan en una situació de “certa tranquil·litat” i “d’equilibri”, i ho atribueix a la reducció de la mobilitat dels darrers dies. Això, afirma, els dóna “més capacitat d’actuació davant dels casos COVID que encara tenim”.

Consultat per Catalunya Ràdio, el doctor Conill ha assegurat que, en una situació normal, per les vacances de Nadal tripliquen els casos habituals d’urgències i creu que no limitar l’entrada a la comarca hauria suposat “una gestió més difícil”. També assegura que habitualment els qui visiten el servei d’urgències són “en un 95% veïns”, però reconeix que des de l’inici de la pandèmia han constatat que visiten l’hospital més segons residents que ara passen més dies a la Cerdanya que al seu domicili habitual. De fet, una part d’ells ha optat per empadronar-se a la comarca i convertir la seva segona residència en la primera, cosa que comporta que l’hospital hagi d’atendre més població oficialment fixa.

Repunt a l’Aran i zero casos nous a l’Alta Ribagorça

La resta de la regió pirinenca presenta contrastos en l’evolució d’aquesta darrera setmana. A banda de l’Alt Urgell, preocupa el repunt experimentat també a l’Aran, on sumen la segona setmana en zona groga, al límit dels 200 nous casos setmanals per cada 100.000 habitants (2 per cada mil persones). El Pallars Jussà també està a nivell groc, però ha pràcticament superat la greu situació causada ara fa un mes pel brot a la residència de Tremp, que ha causat una seixantena de morts.

Les dades més positives són ara mateix al Pallars Sobirà, on tot i l’aparició de casos es mantenen a nivell verd, a 50/100.000 (tot just un cas per cada 2.000 habitants), i especialment a l’Alta Ribagorça, l’única comarca catalana on els darrers dies no hi ha aparegut ni un sol contagi, després que les setmanes anteriors ja s’havia mantingut igualment en zona verda.