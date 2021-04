El Sant Hospital de la Seu té 9 ingressats per coronavirus

El Sant Hospital de la Seu d’Urgell té a data d’avui 9 ingressats per COVID-19 -sis més que ara fa una setmana- i 54 positius més aïllats als seus respectius domicilis. La suma d’aquestes dues xifres dóna un total de 63 casos actius, que és quasi la mateixa que dilluns de la setmana passada (quan n’hi havia 65), segons l’actualització de dades setmanal que han fet aquest dimarts el centre mèdic i l’Ajuntament urgellenc.

L’informe també apunta que ara hi ha 112 contactes directes -no positius- confinats, força menys que els 198 que hi havia la setmana passada. Una altra dada positiva és que, en l’àmbit educatiu, el tercer trimestre comença sense cap grup escolar confinat, després que el mes passat n’hi va arribar a haver dotze en aquesta situació.

Pel que fa als indicadors d’evolució de la pandèmia, a l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu, tendeixen a la baixa tot i que encara estan més altes que a l’inici de Setmana Santa. La Rho7 està avui a 1,34 (+0,76 respecte de dilluns passat); i el risc de rebrot, a 468 (+160). Al conjunt de l’Alt Urgell, aquests índexs estan respectivament a 1,12 i a 375. El percentatge de positius detectats als nous tests és del 8,40%, més de dos punts per damunt de la setmana passada.

Prop d’un 15% de població amb la primera dosi a l’Alt Urgell

Aquest darrer cap de setmana, l’Institut Català de la Salut ha instal·lat un punt de vacunació adreçat a veïns de la Seu i comarca d’entre 60 i 65 anys. També se’n va muntar en d’altres punts de l’Alt Pirineu com ara a Oliana, en aquest cas adreçat a habitants de l’Àrea Bàsica de Salut Alt Urgell Sud. A data d’avui, a l’Alt Urgell han rebut la primera dosi del vaccí 2.907 habitants (poc menys del 15% de la població); i la segona dosi, 1.189 persones (6%).

Els percentatges de població immunitzada a la comarca són més alts entre els grans dependents (77%), els majors de 80 anys (56%) i la franja d’entre 60 i 65 anys (33%), però es mantenen molt baixos al tram entre 65 i 79 anys -malgrat que també són considerats grup de risc- i a la resta de franges d’edat.

En conjunt, a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, fins aquest diumenge hi havia 10.482 vacunats amb la primera dosi (poc més del 15% de la població) i 4.451 amb la segona (6,6%), uns percentatges lleugerament superiors als de la resta de Catalunya (13% i 5,8%).

A les comarques pirinenques, d’altra banda, la Rho7 segueix un dia més al voltant del límit recomanat (a 0,98) i el risc de rebrot és a 378. La situació més complicada segueix sent a l’Aran (on aquests dos indicadors estan a 1,17 i 860) i a l’Alta Ribagorça (a 1,85 i a 630), tot i que aquest dimarts les dades tendeixen a la baixa a tot arreu. Als quatre hospitals de la regió ara hi ha en total 25 ingressats.

Finalment, a nivell de Catalunya, la Rho7 és a 0,99; i el risc de rebrot, a 233. Hi ha 1.708 ingressats a planta dels hospitals (un centenar més que ahir) i 445 ingressats a les UCI (+14). Aquest dimarts s’ha notificat 8 noves defuncions, que eleven la xifra total a 21.400 des de l’arribada de la pandèmia ja fa més d’un any.