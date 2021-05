El Sant Hospital de la Seu d’Urgell, sense cap ingressat per coronavirus

La Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell està a data d’avui, dimarts, sense cap ingressat per coronavirus, un fet que no es produïa des de feia mesos. L’alcalde de la Seu i president de l’FSH, Jordi Fàbrega, ho ha anunciat aquest matí i ha expressat la satisfacció per aquest fet, que coincideix amb una reducció de bona part dels indicadors d’evolució. Segons l’actualització setmanal d’aquest dilluns, ara mateix a l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu només hi ha 20 casos actius de COVID-19, quan ara fa una setmana n’hi havia 35.

Paral·lelament, la velocitat de transmissió del virus també ha baixat i ja torna a estar per sota el límit recomanat (a 0,70, la meitat que dilluns passat), mentre que el risc de rebrot ja és a només 139 punts (-162 respecte d’ara fa una setmana). A nivell de l’Alt Urgell, aquests dos índexs estan força semblants: a 0,86 i a 142 respectivament. S’ha reduït igualment el percentatge de positivitat dels tests (4,1%) i el nombre de grups escolars confinats: ara a la Seu ja només n’hi ha un, format per nou alumnes, quan dilluns passat hi havia 52 estudiants i 4 professors confinats. D’altra banda, la darrera setmana no s’ha registrat cap mort per coronavirus a la Seu.

Pel que fa a la vaccinació, el percentatge d’habitants de l’Alt Urgell que han rebut la primera dosi es manté al voltant del 38% (7.443 persones) i els qui han rebut la segona dosi són quasi el 19% (3.405).

A la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot actual és el més baix dels darrers mesos: tan sols 89 punts. I la Rho7 està a només 0,74, amb totes les comarques pirinenques per sota el límit. Destaca una setmana més l’Alta Ribagorça, que torna a estar amb una incidència nul·la (0) en tots dos indicatius. També presenten molt bones dades, pel que fa a risc de rebrot, l’Aran (amb només 41 punts), el Pallars Jussà (69) i la Cerdanya (87), mentre que el Pallars Sobirà està a 186 punts, igualment amb tendència a la baixa. Ara només hi ha 8 ingressats per COVID-19 sumant els hospitals de Cerdanya, Aran i el Pallars.

Finalment, al conjunt de Catalunya, l’evolució també és bona, amb la Rho7 a 0,91, el risc de rebrot a 113 i la positivitat al 3,67%. El nombre d’ingressats a planta dels hospitals s’ha reduït fins a 864; i el d’ingressats a les UCI, fins a 300, que és el límit recomanat pel Departament de Salut. Les darreres vint-i-quatre hores hi ha hagut 5 defuncions per coronavirus, que eleven la xifra acumulada fins a 22.129 víctimes mortals.