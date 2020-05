El Sant Hospital de la Seu demana mantenir les mesures de protecció personal

El Sant Hospital de la Seu d’Urgell es manté per cinquè dia consecutiu amb zero ingressats per coronavirus i sense cap cas pendent de resultat. Tot i això, a l’àrea del CAP de la Seu hi segueix havent aïllats als respectius domicilis dos centenars de veïns (211 segons el darrer recompte), dels quals 31 són positius confirmats. Pel que fa a la resta, hi ha 98 casos sospitosos i 82 contactes sense símptomes. Entre les persones aïllades aquest dijous s’ha donat una nova alta, i en total ja se n’ha donat fins ara 145.

Pel que fa a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha informat que aquest dijous s’ha confirmat 4 nous contagis de coronavirus (360 des de l’inici de la pandèmia) i hi ha 44 nous casos sospitosos, que eleven aquest apartat a 1.318 casos en total. Tot i això, un dia més no hi ha hagut cap defunció a les comarques pirinenques.

A nivell més general, el president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha valorat positivament l’evolució de la corba de contagis a l’Alt Pirineu i Aran, d’acord amb els gràfics que ha publicat aquest dijous l’epidemiòleg Oriol Mitjà. Fàbrega, en tot cas, recorda que ara l’objectiu és mantenir aquesta tendència i per això demana a la població “no confiar-se” i mantenir les mesures de precaució elementals quan sigui imprescindible sortir al carrer, com ara portar mascareta, rentar-se les mans abans i després i estar a una distància d’almenys 2 metres amb d’altres persones.

En aquest sentit, el també alcalde de la Seu remarca el convenciment que “qualsevol dia ingressarà un nou positiu de COVID-19 a l’hospital” perquè el virus segueix present entre nosaltres i “això està lluny d’acabar-se”. Per això, conclou que “si ho fem bé, tindrem casos”, però “si ho fem malament, ens destrossarà”, perquè encara hi ha poca gent immunitzada.

En la mateixa línia s’ha expressat Oriol Mitjà. L’investigador de l’Hospital Germans Trias i Pujol ha fet una crida a la població de l’Alt Pirineu i Aran, les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona a “no badar”, perquè “sense mesures de control de la infecció tornarem enrere”.

També s’ha sumat a la crida a la prudència Carmen Clotet, directora del consultori d’Organyà, que ha agraït els aplaudiments diaris al personal sanitari però ha recordat que hi ha una cosa més important que els aplaudiments i és que tothom faci servir mascareta i mantingui la distància. Clotet explica que ha vist pel carrer “gent gran sense mascareta fent tertúlia al poble i sense respectar la distància entre persones”. I recorda que si els sanitaris han de “suportar uns EPI molt feixucs” mentre treballen, tothom és capaç de posar-se la protecció de la cara “una estona”.

Alba Vergés confia en el vistiplau a la fase 1

D’altra banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que veu “ben encarrilada” la seva proposta que les regions sanitàries de Terres de l’Ebre, Camp de Tarragona i Alt Pirineu i Aran passin de la fase 0 a la 1. Tot i reconèixer que de moment no hi ha res confirmat, i que cal definir els aspectes tècnics de la mesura, Vergés afirma que ha trobat una bona predisposició per part del ministre de Sanitat del govern espanyol, Salvador Illa, la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera.