El salt del niu de l’Àliga, entre Alcover i Mont-ral

L’itinerari comença a la zona d’aparcament de Mas de Forés. Per a arribar-hi cal prendre a Alcover la carretera TV-7041 cap a Mont-ral. Just abans de sortir del poble, en un revolt, agafarem un camí més estret i seguirem un indicador que ens porta al restaurant Ca l’Ermità. Seguirem el camí fins arribar a l’ermita del Remei, un temple d’estil barroc i construït al segle XVIII. Passem l’ermita i agafem la pista asfaltada en direcció Mont-ral. A l’esquerra deixarem l’entrada del Mas de Forés II i a uns 200 metres arribarem a una zona d’aparcament on podrem deixar el cotxe.
Per a accedir a la pista que ens portarà als salts del Glorieta, hem d’agafar la pista forestal que surt a dalt de l’aparcament. Trobarem una tanca i un senyal de ‘prohibit el pas’ per als cotxes. Seguirem les marques blanques i grogues del PR-C-20 i els indicadors en direcció Mont-ral. Als vint minuts trobarem un encreuament de camins sense cap indicació. Aquí continuarem recte. En un minut ja estarem creuant el riu per un pas asfaltat. A uns 150 metres i havent passat una bassa d’aigua, trobarem a la dreta un petit corriol que baixa fins el riu. Aquí podrem veure els primers salts d’aigua i fer una petita parada per a descansar. Tornem a pujar i continuem per la pista. Uns quaranta minuts més tard (i quan haurem caminat aproximadament una hora), arribarem a una porta on s’indica que entrem en zona privada. Normalment la porta està tancada, però per l’esquerra hi ha un sender que voreja la porta, i pel qual en un parell de minuts podrem accedir de nou a la pista.
Uns vint minuts de pista més tard, i just després d’haver passat una gran esplanada, haurem de creuar el riu (aquesta vegada saltant de pedra en pedra). A partir d’aquest punt el camí és molt més estret i fa una forta pujada. Trobarem una primera bifurcació on haurem de seguir recte (seguint les marques blanques i grogues). En pocs minuts farem el tomb a les ruïnes de la central hidroelèctrica per unes escales. En arribar a dalt, agafarem el corriol que baixa des dels arcs que trobarem a l’esplanada. Ara ja deixem el PR-C-20 i les marques blanques i grogues. Arribarem a una esplanada amb un pal informatiu. Als dos costats de l’indicador (una mica amagat) surten caminets de pujada.
Podem agafar-ne qualsevol dels dos, ja que arriben a la mateixa esplanada. Pujarem per l’esquerra per un corriol amb pedres per a arribar a una altra esplanada on trobarem a l’esquerra el mirador sobre el Niu de l’Àliga. No hem de patir si no encertem el camí. És molt a prop. Només caldrà que ens deixem guiar pel soroll de l’aigua, que ara serà força intens. En total, haurem caminat una hora i mitja. Per a tornar, heu de desfer el camí.
Font: Exploratgn.cat