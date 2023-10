El salí de Cambrils obre l’activitat ‘Tastem territori’ a l’Ateneu Alt Urgell

Cartell anunciant la descoberta del salí de Cambrils

L’Ateneu Alt Urgell estrena el pròxim dimecres, 25 d’octubre, una nova activitat periòdica, que es presenta sota el títol “Tastem territori”. Una vegada al mes es convidarà productors i elaboradors artesans de proximitat perquè parlin de les seves experiències i de les activitats que duen a terme. Així mateix, els convidats presentaran els seus productes i, sempre que sigui factible, oferiran un tast.

A través d’aquesta proposta es vol donar protagonisme als productes de quilòmetre zero, als petits productors i elaboradors que els fan possibles, a més de promocionar el territori i fomentar el consum saludable i sostenible. “Tastem territori” també vol ser una aposta per a incentivar noves oportunitats de desenvolupament rural i arrelament als pobles pirinencs.

La iniciativa tindrà lloc el quart dimecres de cada mes, a les 8 de la tarda, al carrer Capdevila, 6, de la Seu d’Urgell. Per a assistir-hi caldrà inscriure’s prèviament, ja que hi haurà places limitades. L’aportació servirà per a cobrir els costos de la degustació i variarà en funció del producte que es tasti.





Guiatge a càrrec de Fede Antona

Fede Antona, sommelier i màster en Viticultura i Enologia, serà l’encarregat de guiar i acompanyar les descobertes. Antona va ser el cofundador de la Viniteca La Posella de la Seu d’Urgell i ha realitzat cursos de tast de vins a diversos indrets del Pirineu, com la Seu d’Urgell, Oliana, Andorra, la Val d’Aran, Pallars i la Cerdanya. També ha escrit diversos articles a revistes comarcals i ha participat a RàdioSeu en programes relacionats amb la gastronomia i els productes artesans de proximitat.





Primera activitat: El Salí de Cambrils

La primera descoberta, dimecres 25 d’octubre, es farà sobre el Salí de Cambrils, al terme municipal d’Odèn, i comptarà amb un tast de sal. Tindrà un cost de 4 euros per a les persones sòcies de l’Ateneu Alt Urgell i 5 euros per a les que no són sòcies. Les places s’han limitat a 20 participants. Hi ha temps per a apuntar-se fins a la nit d’aquest diumenge, 22 d’octubre. L’enllaç per a reservar plaça és aquest: https://forms.gle/bbPtB8g7FivNK5Ya7