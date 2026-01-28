El salari mitjà de l’any 2026 se situa en 2.672,52 euros

El Govern ha aprovat el Decret pel qual es fa públic el salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assalariades a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) durant l’any passat i que, per tant, marcaran el salari mitjà de l’any 2026 i que se situa en 2.672,52 euros. Aquesta xifra representa un augment del 4,4% respecte al salari mitjà fixat l’any passat.
Aquest import és el que es fa servir per a determinar les tarifes de cotització de les persones que realitzen una activitat per compte propi. Els imports de cotització que han d’assumir els autònoms varien en funció dels seus ingressos, de manera que es poden acollir als trams de 25%, 50%, 62,5%, 75%, 100%, 125% o 137,5% de la quota.
El salari mitjà també es fa servir per a establir el valor del punt de jubilació. Així, el Consell de Ministres ha aprovat també el Decret corresponent que fixa aquestes tarifes. En aquest sentit, el preu de compra i de venda del punt es revalora d’acord amb l’IPC, per tant, s’incrementa un 2,7% i se situa en 2,77350 euros i el preu de compra en 26,62560 euros. Uns valors fixats en cinc decimals per a garantir la màxima exactitud. Els decrets, tant el salari global mensual mitjà com el d’aprovació del valor del punt de jubilació, entren en vigor avui dimecres mateix amb la seva publicació en un Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) extra.