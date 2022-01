El salari mitjà avançat del novembre se situa en 2.103 euros

Segons dades avançades del mes de novembre del 2021, el nombre d’assalariats era de 38.966, mentre que la massa salarial massa salarial se situava en els 81.974.545 euros. El salari mitjà avançat es trobava en els 2.103,75 euros i el salari medià avançat era de 1.742,54 euros.

Amb les dades semidefinitives del mes d’octubre, el nombre d’assalariats es trobava en 37.970 persones, el que representa un increment del 2,2% respecte al mateix mes de l’any anterior, quan n’hi va haver 37.142. El departament d’Estadística publica aquest dijous que la massa salarial total del mes d’octubre del 2021 era de 82,58 milions d’euros, amb una variació positiva del 7,1% respecte a l’any anterior. D’aquesta manera, el salari mitjà en aquest mes se situava en 2.174,87 euros, un +4,8% respecte al mes d’octubre del 2020. Quant al salari medià, es trobava en 1.764,62 euros, el que representa un 81,1% del salari mitjà.

Durant el mes d’octubre del 2021, cap assalariat es va veure afectat per les Suspensions Temporals de Contractes de Treball arran de la Covid-19. Per tant, aquest mes, la massa salarial, el salari mitjà i medià no s’han vist afectats.

En aquest passat mes d’octubre, el sector de la ‘construcció’ va ser el quin va presentar un increment més destacat pel que fa al nombre d’assalariats amb un augment del 8,5%. Per contra, el sector que va presentar un decrement més destacat va ser el del ‘comerç al detall, llevat de vehicles de motor’, amb una caiguda del 5,5%. La mitjana d’assalariats, d’acord amb les dades acumulades de gener a octubre era de 37.773 persones, un -2,3% comparat amb el mateix període anterior.