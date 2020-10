El salari mínim s’incrementarà un 3,5% el 2021

El salari mínim horari interprofessional per a l’any 2021 s’incrementa un 3,5% amb efectes a partir del dia 1 de gener. D’aquesta manera, es fixa el salari mínim horari interprofessional en 6,47 euros/hora i el salari mínim interprofessional mensual quedarà en 1.121,47 euros. Així ho va comunicar el Cap de Govern, Xavier Espot, després del Consell de Ministres en què s’ha aprovat el decret.

L’import s’ha fixat amb l’objectiu d’anar equiparant progressivament el salari mínim al cost real de la vida i amb la voluntat de respectar la recomanació del Consell d’Europa de situar el salari mínim, com a mínim en el 60% del salari mitjà. Actualment, el salari mínim representa un 50,5% del salari mitjà i amb l’increment, si no hi ha variacions amb el salari mitjà de cara a l’any vinent, “ens situaríem en un 52,2%”, ha indicat Espot.

Cal recordar que el Govern ja va acordar incrementar el salari mínim horari interprofessional un 3,2% i fixar-lo per a l’any 2020 en l’import de 6,25 euros/hora.

Tal com ha indicat el cap de Govern, el decret de salari mínim s’inclou en el paquet de mesures que tenen per objectiu millorar la capacitat adquisitiva dels ciutadans. Precisament, el ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, va presentar la setmana passada el Projecte de llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments de finques urbanes i de millora del poder adquisitiu. Un text que també inclou un increment de fins al 3,5% de les pensions de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) que tinguin un import brut inferior al salari mínim interprofessional i de les pensions de solidaritat.