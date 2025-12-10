El salari mínim interprofessional per al 2026 s’incrementarà el doble de l’IPC, amb un límit màxim del 6%

El Govern ha aprovat la proposta de fixació del salari mínim horari interprofessional per a l’any 2026, que preveu un increment equivalent al doble de l’índex general de preus de consum (IPC) de l’any 2025, amb un límit màxim del 6%. “La mesura garanteix que l’augment del salari mínim s’ajusti a l’evolució del cost de la vida, una decisió que reafirma el compromís del Govern amb la millora de les condicions laborals i la protecció del poder adquisitiu de les persones assalariades”, assenyalen des de l’Executiu.
Si s’agafa com a referència, únicament, els darrers cinc anys, “el salari mínim interprofessional ha crescut gairebé un 34%, passant de 1.083,33€ el 2020 a 1.447,33€ el 2025″. Tenint en compte la darrera actualització de l’IPC corresponent al novembre, del 2,8%, l’increment del salari mínim seria del 5,6%, i se situaria per sobre del llindar dels 1.500 euros.
Aquesta política respon a la recomanació del Consell d’Europa de situar el salari mínim al llindar del 60% del salari mitjà i al compromís del Govern perquè així sigui.
El decret estableix que, un cop es publiqui la dada definitiva de l’IPC de 2025, el Govern fixarà l’import exacte del salari mínim horari interprofessional per al 2026, amb efecte a partir de l’1 de gener. Si l’IPC supera el 3%, l’increment serà automàticament del 6%.