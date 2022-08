El Sabors d’Estiu a la part alta d’Escaldes-Engordany es consolida en la seva tercera edició

La part alta d’Escaldes-Engordany tornarà a ser escenari de l’espai de gastronomia i música Sabors d’Estiu. Del 26 d’agost al 4 de setembre, sis restauradors del país oferiran les seves creacions a l’aparcament de l’Església, de les 18 hores a les 23 hores. Tot això amb concerts diaris a les 19 hores i els dissabtes amb una segona actuació a les 21.30 hores.

Sabors d’estiu arriba a la tercera edició plenament consolidat i mostra d’això és l’interès dels restauradors per a participar-hi. En aquesta ocasió, l’oferta gastronòmica inclourà també menjar per a berenar i productes dolços.

A més, aquesta edició inclou altres canvis, com l’eliminació de les sessions de vermut i la reducció de la durada de l’esdeveniment. Així, es passa de 15 a 10 dies per a adequar-se al calendari, tenint en compte que es preveu una baixa afluència de persones del país pel pont de Meritxell i també de turistes ja que les escoles comencen el 5 de setembre a Espanya.

Pel que fa la programació musical, s’ha mantingut un cartell pràcticament cent per cent andorrà. També hi haurà la nit del silenci i sessions de DJ divendres i dissabte.

Així doncs, divendres, 26 d’agost, actuarà NeoN (19 hores) i DJ Edu Art (21.30 hores); dissabte, 27 d’agost, La corda fluixa (19 hores) i Adrian Kay (21.30 hores); diumenge, 28 d’agost, Jaqui Lin (19 hores); dilluns, 29 d’agost, Sunset Dream (19 hores); dimarts, 30 d’agost, Violentos (19 hores); dimecres, 31 d’agost, Old School (19 hores); dijous, 1 de setembre, Billy Boopy’s Boom (19 hores); divendres, 2 setembre, Odara trio (19 hores) i la Nit del silenci (21.30 hores); dissabte, 3 setembre, The Scarlett Brotherhood (19 hores) i DJ Vittosky (21.30 hores); i diumenge, 4 setembre, Ingrid Martínez & Oscar León (19 hores).

L’objectiu del Sabors d’estiu és donar vida a la part alta de la parròquia.