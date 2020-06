El SAAS vol dotar de més recursos l’Hospital i el Cedre per fer front a un possible rebrot de Covid-19

El SAAS treballa en un sobredimensionament de l’Hospital i del Cedre per fer front a un possible rebrot de la Covid-19. Ho va avançar el ministre de Salut i ho confirma el director general del SAAS, que afegeix que hauria de ser tant estructural com de personal. També apunta la necessitat de formació del personal perquè sigui més polivalent. Tot plegat afectaria tant l’Hospital com el Cedre, que en aquest cas preveurà una unitat per atendre malalts crònics que ja no aniran a l’Hospital.

Tots els sectors es preparen per a la post-Covid; un d’ells i el més important és el de la salut.