El rosetó de la Catedral de Palma i el seu vuit de llum

La Catedral de Santa Maria de Palma, coneguda popularment com la Seu, és un edifici gòtic que compta, entre els seus elements més emblemàtics, el gran rosetó, situat a la façana principal de llevant, que s’ha convertit en tot un símbol de la ciutat i un dels rosetons més singulars del món. El rosetó de la Seu és considerat el més gran del gòtic europeu en superfície de vidre. Té un diàmetre de més d’11 metres i està format per 1.236 peces de vidre de colors, que projecten una llum espectacular dins el temple quan el sol l’il·lumina. La seva estructura es divideix en 24 radis, recordant la forma d’una roda, i els vitralls representen motius geomètrics i simbòlics relacionats amb la fe cristiana.
La construcció de la Catedral de Palma s’inicià l’any 1229, després de la conquesta de Mallorca per Jaume I, però el rosetó no es va completar fins al segle XIV. Al llarg dels segles, ha patit restauracions i modificacions, especialment després del terratrèmol de 1851, que en va malmetre part de l’estructura. Les obres de restauració van respectar-ne l’essència original i el van consolidar com una de les grans fites de l’arquitectura gòtica.
Com a curiositat, cal esmentar que un dels fenòmens més coneguts és l'”Espectacle del Vuit”, fet que succeeix dos cops a l’any, el 2 de febrer i l’11 de novembre (Festa de Sant Martí), i que fa que a primera hora del matí, el sol travessa el gran rosetó i el seu reflex encaixa perfectament sota el rosetó oposat de ponent, creant la imatge de dos rosetons superposats que formen un vuit de llum. Aquest fenomen atrau centenars de visitants i reforça el caràcter místic de l’edifici.