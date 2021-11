El risc de rebrot a la Seu s’enfila fins als 958 punts i la velocitat de transmissió s’apropa a 4

El risc de rebrot a la Seu d’Urgell ha seguit augmentant de manera exponencial aquest començament de setmana. Segons dades actualitzades d’avui dijous, ara aquest índex està a 958 punts, més del doble de la dada que hi havia dilluns (442). Es dóna la circumstància que la setmana passada -el 9 de novembre- aquest indicador estava en nivells mínims (a només 29 punts), cosa que indica que l’increment ha estat molt ràpid.

El mateix ha passat amb la velocitat de transmissió del virus (Rho7), que està a 3,92 (+0,42 respecte de dilluns i +3,46 respecte de la setmana passada), i amb el percentatge de positius dels nous tests, que se situa en el 13,06%, més del doble que al començament d’aquesta setmana. A efectes pràctics, això significa que ara mateix, de mitjana, cada contagiat de la Seu transmet la malaltia a quatre persones més, i que un de cada vuit tests dóna positiu.

Aquestes dades venen motivades per l’augment de contagis detectats els darrers dies. Una part important d’aquests s’han produït entre els menors, tal com ho demostra el fet que aquest dilluns hi havia 11 grups escolars aïllats. I segons les dades actualitzades del Departament d’Educació, a data d’avui a la Seu hi ha 132 alumnes confinats, de sis centres educatius diferents, tant de primària com de secundària i de preescolar. El mateix balanç indica que, en l’àmbit educatiu de la ciutat, els darrers deu dies s’ha diagnosticat 19 nous positius.

Aquest fort increment a la Seu també es nota en les dades del conjunt de l’Alt Urgell. Tot i que la majoria de municipis mantenen la incidència baixa de setmanes anteriors, la mitjana comarcal de risc de rebrot ja està a 702 punts (+284 respecte d’aquest dilluns); i la Rho7, a 3,78 (lleugerament per sota de dilluns, quan va arribar a 3,85). Pel que fa a la positivitat dels tests, ara és del 9,77%. Unes dades comarcals que ara mateix són les segones més altes de Catalunya, només superades pel Ripollès. D’altra banda, hi ha cinc alumnes aïllats de centres educatius de Montferrer i Castellbò i un d’Organyà, que se sumen als que hi ha a la Seu.

Davant d’aquesta situació, l’alcalde de la Seu d’Urgell i president de la Fundació Sant Hospital, Francesc Viaplana, ha demanat públicament a tota la població que extremi la prevenció individual, perquè considera que “ja són dades de sisena onada” i que ara fa pocs mesos, sense la majoria de població vacunada, haurien motivat restriccions dures a la ciutat. Entre aquestes mesures, Viaplana demanar precaució en les reunions periòdiques fora del grup habitual de convivència, i adverteix que “és a les nostres mans que no haguem de prendre mesures més restrictives que les actuals”. I hi afegeix que “ens ha costat molt arribar fins aquí” però que les noves dades demostren “que la pandèmia no s’ha acabat ni molt menys”.

La responsabilitat dels no vacunats

En aquesta crida a la responsabilitat, des de l’Ajuntament i el Sant Hospital també apel·len, de manera particular i explícita, a les persones que fins ara han rebutjat vacunar-se, per instar-los a que ho facin. Francesc Viaplana matisa que “si fos una decisió que només els afecta a ells, estan en la seva llibertat”, però adverteix que actualment “estan posant en risc a tothom i posen en risc el nostre sistema sanitari i el personal sanitari, que porta molt cansament acumulat amb la pandèmia”. El batlle urgellenc lamenta el fet que per als professionals sanitaris “ha de ser desmoralitzador veure actituds que es poden qualificar d’egoistes”, i defensa que “s’ha demostrat que el fet d’estar vacunats no evita la transmissió però sí que mitiga molt els efectes que pot tenir el virus”, i així “evitar entrar en circuits hospitalaris o d’UCI”.

Pel que fa a aquesta crida, Viaplana recorda que cada vegada que s’ha de destinar un llit a un malalt de COVID no es pot destinar a atendre d’altres patologies tan o més importants. Per això, demana que tothom qui encara no ho hagi fet es vacuni, no només per aquesta responsabilitat social sinó fins i tot “pels seus éssers estimats, si és que se’ls fa difícil pensar en tota la ciutat o en tot el país, perquè s’està posant en risc a tothom”.