El risc de rebrot a la Seu es manté baix tot i l’aparició de 8 nous casos de coronavirus

La Seu i l’Alt Urgell mantenen aquesta setmana la baixa incidència de les darreres setmanes pel que fa a la COVID-19 i el Sant Hospital es manté una setmana més sense cap ingressat per aquesta causa. Tot i això, des del centre mèdic urgellenc han advertit que els darrers dies s’ha diagnosticat 8 nous casos, per la qual cosa mantenen la crida a la precaució.

A la Seu d’Urgell, segons dades d’avui dimecres, el risc de rebrot es manté baix (a només 87 punts), però la velocitat de transmissió del virus (Rho7) ha superat el límit recomanat i ara està a 1,85. La setmana passada, la situació de pandèmia va tocar fons a la ciutat i quasi tots els indicadors estaven pràcticament a zero.

La situació actual és semblant a nivell comarcal, tot i que amb xifres més altes: al conjunt de l’Alt Urgell, aquests dos índexs de referència estan respectivament a 161 i a 2,85. Pel costat bo, el percentatge de positius detectats als nous tests es manté baix, a només un 4%, tot i que amb una lleu tendència a l’alça.

L’avenç en la vacunació, estancat

Pel que fa a la vacunació, a l’Alt Urgell continua estancada al voltant dels setanta punts. Fins ara han rebut almenys una dosi 13.667 habitants de la comarca (69,6%); i la pauta completa, 11.403 (67,8%). La millor dada és que aquesta setmana ja s’ha superat finalment el 60% entre els joves de 20 a 29 anys. En canvi, a la franja de 30 a 34 anys encara estan al 56%, cosa que els converteix ara mateix en la part de població de més risc, perquè és la franja d’edat en què hi ha menys població protegida, molt lluny del 72% a què ja s’ha arribat entre els joves de 16 a 19 anys.

Des de l’Ajuntament de la Seu i el Sant Hospital han recordat novament que el procés de vacunació continua obert al mòdul COVID de la plaça de Soldevila (enfront del Centre Cívic El Passeig), de dilluns a divendres a la tarda. En el seu balanç setmanal, el vicealcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha remarcat que “això no s’ha acabat” i que cal mantenir les mesures elementals de protecció individual, especialment l’ús de la mascareta en espais tancats i en aglomeracions a l’aire lliure.

Fort repunt a l’Aran i índexs mínims a l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà

A la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, segons dades d’aquest dilluns, el risc de rebrot s’ha situat en vermell (113) i la velocitat de transmissió també supera el límit (1,45), tot i que ha baixat lleument respecte de la setmana passada. Aquesta situació es deu sobretot al fort repunt de l’Aran (on aquests dos índexs estan ara a 2,06 i a 259) i, en menor mesura, a les dades de la Cerdanya (1,84 i 166) i del Pallars Jussà (1,38 i 123).

En canvi, la incidència segueix sent mínima a l’Alta Ribagorça (0,43 i 12) i al Pallars Sobirà (0,64 i 41). D’altra banda, el percentatge de positius a l’Alt Pirineu segueix sent molt baix (3,37%) entre els quatre hospitals de la regió només hi ha un ingressat amb coronavirus.

Al conjunt de Catalunya, els tres indicadors de referència presenten una de les millors situacions dels darrers mesos: Rho7 a 0,84, risc de rebrot a només 47 punts i positivitat a 1,65%. Això va acompanyat d’un descens continuat dels ingressats a planta dels hospitals (358) i a les UCI, on ara ja són menys de 100. La darrera setmana hi ha hagut 23 noves defuncions, que eleven 23.934 el balanç de morts per coronavirus.