El risc de rebrot a la Seu d’Urgell puja fins als 773 punts

Els indicadors de la COVID-19 han seguit empitjorant aquest cap de setmana a la Seu d’Urgell, malgrat que el Sant Hospital aconsegueix mantenir-se des de ja fa deu dies sense cap ingressat per aquest motiu. La capital de l’Alt Urgell hi ha 31 casos actius, tots ells confinats a domicili. També estan aïllats 92 contactes directes no positius.

El risc de rebrot ha seguit pujant i ja està a 773 punts, mentre que la velocitat de transmissió del virus és a 2,86; és a dir, que de mitjana cada contagiat transmet la malaltia a dues o tres persones més. A l’Alt Urgell, aquestes dades són inferiors, però també estan elevades: a 400 i a 1,70 respectivament. Així, el risc de rebrot està ara més de quatre vegades per damunt del d’ara fa dues setmanes, quan era un dels més baixos de Catalunya i s’havia situat per sota de 100 punts. Malgrat això, el percentatge de positius als nous tests es manté moderat: al 4,17%. Aquest inici de setmana hi ha 3 grups escolars confinats.

Davant aquesta evolució, des de la Fundació Sant Hospital han fet un toc d’atenció per l’augment de la incidència, especialment entre joves i infants. El president de l’FSH i alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha advertit que la mitjana d’edat dels contagiats a l’Alt Urgell ha baixat de manera indiscutible. Així, si ara fa dues setmanes aquesta era de 53 anys, la setmana passada va ser de 32 i ara ja és de només 29 anys. En aquest període, paral·lelament, s’ha passat de només 5 casos actius als 14 d’ara fa una setmana i als més de 30 actuals.

Per tot plegat, Fàbrega ha demanat públicament anar amb “molt de compte i evitar situacions de risc” perquè “cal revertir la tendència” d’aquest començament de març. El centre mèdic insisteix una vegada més en la importància de seguir les mesures individuals de prevenció: distància entre persones, mascareta, rentat freqüent de mans, prioritzar espais oberts o ben ventilats i seguir estrictament el confinament domiciliari si es pateix un contagi o si s’és contacte estret d’un positiu.

Mentrestant, a la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, les dades són ara mateix força millors que les de la Seu i de l’Alt Urgell: la Rho7 és a 0,74 (força per sota del límit recomanat d’1); i el risc de rebrot, a 297. Tot i això, el percentatge de nous positius és superior (5,53%). A aquesta millora hi contribueix la recuperació de l’Aran, on ara aquests indicadors estan respectivament a 0,67, a 867 i al 10,34%. Als quatre hospitals pirinencs hi segueix havent en total 19 ingressats.

Pel que fa a la campanya de vacunació, fins ara a l’Alt Urgell han rebut la segona dosi 607 persones (aproximadament un 3% de la població de la comarca) i la primera dosi s’ha administrat a 1.622 persones (quasi un 8% dels habitants).