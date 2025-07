El Retaule de Sant Ermengol arriba a la 50a edició i fa una crida a assistir a l’espectacle

Presentació de la 50a edició del Retaule de Sant Ermengol, al claustre de la Catedral de la Seu d’Urgell (Foto: RàdioSeu)

El Retaule de Sant Ermengol celebra aquest estiu la seva 50a edició i, tot coincidint amb aquesta xifra rodona, enceta una nova etapa amb l’objectiu de reactivar i reforçar la implicació de la població de la Seu d’Urgell i l’afluència de veïns i visitants. Enguany l’esdeveniment cultural, que compta amb la participació d’un gran nombre de persones de la ciutat, l’Alt Urgell i el Pirineu, oferirà un total de nou representacions. Es podrà veure, concretament, de l’1 al 9 d’agost, cada nit (22.00 h) en el marc únic del claustre romànic de la Catedral de Santa Maria d’Urgell. Per tant, l’estrena serà aquest divendres vinent.

El claustre ha estat l’escenari de la presentació d’aquesta nova edició, amb les explicacions per part de l’alcalde de la Seu i regidor de Cultura de l’Ajuntament urgellenc, Joan Barrera; la presidenta de la nova junta, Sonia Lanau; el director artístic de l’espectacle, Xavi Piguillem; i una de les actrius, Neus Fenés.

Des de l’organització, tant aquest dilluns com els dies anteriors han volgut incidir en la crida a anar a veure l’espectacle, en qualsevol de les funcions previstes, com la millor manera de donar-hi suport i garantir la continuïtat d’una activitat ja consolidada a la Seu, que transcendeix més enllà de l’àmbit cultural perquè ajuda a fer ciutat. I és que Sonia Lanau ha confirmat que amb el nou mandat han hagut d’afrontar una situació econòmica difícil, però alhora ha agraït el suport que han rebut per part d’institucions com l’Ajuntament de la Seu, la Generalitat, l’IDAPA o el Bisbat d’Urgell, a més d’empreses locals i particulars que hi han fet aportacions, incloent els mateixos membres del Retaule.

Ara, Lanau espera que el públic respongui i també que el temps acompanyi, tenint en compte que no és estrany que almenys una de les diverses funcions previstes s’hagi de suspendre per la pluja. Les entrades anticipades es poden aconseguir a internet (al web Codetickets) i de manera presencial a Turisme Seu (Espai Ermengol). Precisament una de les novetats d’enguany és que s’ha actualitzat el portal web i de cara als anys vinents es vol potenciar molt més la promoció a través de les xarxes socials.

En nom de la corporació municipal, Joan Barrera els ha felicitat pel fet de seguir endavant any rere any i ha mostrat un cop més el suport de l’Ajuntament a aquesta representació artística “que ja és patrimoni històric i tradicional i que ja fa molts anys que es duu a terme, per a recordar la vida de Sant Ermengol, un dels personatges més importants de la història del nostre territori”. Per tot plegat, Barrera ha convidat la població a “celebrar aquesta cinquantena edició” i a ajudar a “que per molts anys més es pugui continuar fent”, i ha expressat “l’enhorabona a aquesta junta valenta que n’ha assumit el lideratge, aquest any amb molt d’esforç”, alhora que s’ha afegit a la crida perquè tothom qui pugui hi col·labori, ja sigui en l’organització o, com a mínim, anant a veure l’espectacle.

Al seu torn, Xavi Piguillem ha dit que estan “molt contents de poder continuar fent aquest espectacle meravellós”, tenint en compte que enguany la continuïtat de l’activitat ha estat en perill, i per això ha agraït la implicació de tothom qui ho fa possible de manera voluntària. Des del punt de vista purament artístic, el director escènic ha comentat que volen que aquesta sigui “l’edició de la consolidació”, després que els darrers anys se li ha donat un component més teatralitzat i s’hi ha incorporat nous quadres, “sense perdre l’essència del que és el Retaule”.





Més gent implicada i més diversa

Piguillem ha volgut recordar que tothom qui participa en el Retaule són voluntaris i que, de fet, n’hi ha que ni tan sols tenen cap altra experiència damunt l’escenari, per la qual cosa creu que tothom ha de valorar “la seva valentia d’aprendre’s uns moviments i un paper i presentar-se allà damunt davant d’un públic durant nou nits”.

A més a més, i com a element més positiu en un any complex, el responsable artístic ha remarcat que tenen més gent i més diversa que mai, perquè malgrat que sempre hi ha baixes han aconseguit incorporar nous membres, entre ells força gent jove que permet donar un nou impuls al col·lectiu i mantenir una xifra al voltant de 100 persones implicades, o fins i tot superior. De fet, també ha destacat que aquest muntatge se segueix caracteritzant per unir gent de la Seu de totes les edats, condicions, creences i idees polítiques, per la qual cosa ajuda alhora a cohesionar la ciutat.





Idees per al futur

Pel que fa al futur, Sonia Lanau ha avançat que han aprofitat l’inici de la nova etapa per a fer una pluja d’idees de cara a guanyar més públic i més repercussió en les pròximes edicions. Especialment la de 2027, en què se celebrarà el 70è aniversari de la primera representació. Per exemple, un dels objectius per a d’aquí a dos anys és preparar una exposició amb fotografies antigues. També es plantegen planificar visites guiades vinculades a l’espectacle, activitats per a donar-lo a conèixer a la canalla o bé alguna experiència gastronòmica com a complement a la representació. Tot i això, ara hauran d’analitzar la viabilitat de totes aquestes propostes. Mentrestant, segueixen treballant per a atraure més públic no només de l’Alt Urgell sinó també d’Andorra i la Cerdanya, tot aprofitant que Xavi Piguillem és també el director de la Companyia Inestable Ceretana de Teatre.

Cal recordar que la primera edició del Retaule va ser al 1957 i que entremig hi ha hagut alguns anys en què no es va dur a terme, motiu pel qual aquest 2025 és el cinquantè estiu en què es posa en escena.