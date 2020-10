El resum fotogràfic de 20 anys del Festival Internacional de Jazz d’Andorra, al CAEE

Durant 20 anys, des del 1985 i fins a l’any 2004, el Festival Internacional de Jazz d’Andorra va convertir la parròquia d’Escaldes-Engordany, en un dels punts de trobada obligats dels amants de la música jazz. El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) acull una mostra fotogràfica que resumeix la història d’aquest festival.

Es tracta d’una mostra de fotografies realitzades per Joan Burgués i Martisella, resum d’aquestes 20 edicions del Festival, plenes d’història i d’anècdotes, oferint al públic més exigent una variada oferta musical on hi van participar artistes de renom de l’esfera jazzística com Ray Charles, Horace Silver, B. B. King, Lionel Hampton o Miles Davis, representant un ampli ventall de gèneres musicals que s’emmarquen dins de l’estil de música jazz.

El Festival Internacional de Jazz d’Andorra / Escaldes-Engordany el va apadrinar el pianista de jazz català Tete Montoliu. Es va celebrar en diferents escenaris de la parròquia, durant les nits d’estiu, posant en el mapa musical el país i creant un ambient jazzístic que encara es recorda amb nostàlgia.

Joan Burgués i Martisella és un fotògraf escaldenc, fill d’exiliat polític, la seva família regentava el negoci Foto Cine Color, amb marques internacionals i un espai de trobada per conversar de fotografia, lletres i política entre companys. Un ambient marcadament cultural que el va influenciar des de ben petit. Les seves primeres experiències fotogràfiques les va adquirir amb Josep Alsina i altres fotògrafs, interessant-se pel retrat, el paisatge i l’espontaneïtat. Els anys d’ofici i el seu saber fer s’han recompensat amb múltiples reconeixements, premis, exposicions en diversos espais culturals i la possibilitat d’oferir classes i xerrades de fotografia. També ha col·laborat amb diferents publicacions, revistes fotogràfiques, i ha format part com a membre de jurat en diversos salons internacionals.

Cal subratllar les múltiples publicacions de Joan Burgués i Martisella com 33 Imatges-1978, Escaldes-Engordany (1954-1989), Festivals de Jazz Escaldes –Engordany (1985-1991), Andorra a la fi del Mil·lenni 2000, Jazz 1985-2000 conjuntament amb Alain Ricard i Andorra nostàlgica 2005, entre altres.

En l’actualitat, Joan Burgués i Martisella és president de la Federació Andorrana de Fotografia i Cinema Amateur, president del Cercle de les Arts i de les Lletres d’Andorra, Vicepresident i Director dels Centres d’Exposicions FIAP (Federació Internacional de l’Art Fotogràfic), mentres continua treballant en múltiples projectes.

ACTIVITATS

De forma paral·lela a l’exposició, que es pot visitar fins el proper 21 de novembre, s’han organitzat diferents activitats.

Dissabte 14 de novembre

– 19h La història del jazz a Andorra

Xerrada-concert: a càrrec d’Enric Bartumeu Rocamora, pianista i compositor

Dissabte 21 de novembre: Més Colors de Música. Jornada de música i innovació

– 11h Taller Orquestraula per infants. A càrrec de Marc Sibila.

Transformem el taller en una orquestra fent que els instruments siguem nosaltres mateixos. Activitat d’introducció a la robòtica on programarem amb l’Scratch i ens connectarem amb plaques Makey-Makey per acabar tocant un tema tots plegats. A partir de 10 anys.

– 17h Taller Makers a l’aula. A càrrec de Marc Sibila.

Instròniks és una manera d’ensenyar al mateix temps: música, electrònica i programació.

En aquest manual s’explica els passos per construir un instrument electrònic basat en Arduino.

S’explica amb tot detall els components que s’utilitzen, la manera de connectar-los, com carregar els programes a l’Arduino i així poder crear un instrument.

– 18.30h Xerrada sobre Stompmaster. A càrrec de Miquel Coll Trulls i Tomàs Rodríguez Ballester.

Xerrada sobre el primer PC creat per músics, el primer LAW (LiveAudioWorksation).

D’on neix aquest nou concepte? Un PC dissenyat per a aplicacions d’àudio en directe, que cap al palmell de la mà, i que ens permet portar als directes tot el potencial de l’estudi.

“Dissenya el teu CD de jazz”, activitat lliure per a famílies, disponible a l’exposició.

“Item jazz” Concert: Data i lloc a confirmar en funció de les mesures i recomanacions sanitàries.

“ Festival Internacional de Jazz, naixement, esplendor i caiguda”, Taula rodona a càrrec de Joan Burgués i Martisella, Josep Maria Ubach i Enric Bartumeu Rocamora. Data i lloc a confirmar, en funció de les mesures i recomanacions sanitàries.

Horaris: de dilluns a dissabte de les 9.30 a les 13.30 h i de les 15 a les 19 h

Entrada gratuïta

Centre d’Art d’Escaldes-Engordany

Av. Carlemany, 30. AD700 Escaldes-Engordany

Places limitades, reserves al tel.: 802255 o centreart@e-e.ad