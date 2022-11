‘El Rescat dels minairons’ prepara el seu retorn, a la Seu, i anima a sumar nous membres

L’organització d’‘El rescat dels minairons’ ultima els preparatius per al retorn d’aquesta representació teatral, que aspira a esdevenir un referent escènic de la celebració de Nadal a la capital de l’Alt Urgell. L’espectacle ja té dates: es podrà veure dissabte 17 de desembre al vespre (19.00 h), diumenge 18 a la tarda (17.00 h) i divendres 23 i dilluns 26 de desembre al vespre (19.00 h). Les entrades tindran un preu assequible i es podran adquirir a partir de 6 euros.

Els assaigs ja estan força avançats i ja es disposa de tots els actors i músics necessaris (unes 90 persones en total). Tot i això, els organitzadors mantenen la porta oberta per a la incorporació de nous col·laboradors. De fet, han fet una crida pública per a sumar més voluntaris, perquè són necessaris per a altres tasques com poden ser el muntatge previ, el desmuntatge, el “teatre immersiu” o les parades de venda i promoció.

En una entrevista a RàdioSeu, tres dels responsables del muntatge, Danae Playan, Agustí Guasch i Xavi Massallé, han animat a fer el pas al màxim possible de gent per a garantir-ne el bon desenvolupament en tots els aspectes. Remarquen que “l’únic requisit és tenir ganes de participar-hi i socialitzar” en una activitat que fa ciutat.

‘El Rescat dels Minairons’ és una producció de teatre comunitari amb la participació de més de 150 persones. Es representa per les dates nadalenques i la seva forma artística és molt semblant a una producció d”Els Pastorets’, però amb dues diferències fonamentals. La primera és que s’inspira específicament en la mitologia pirinenca, atès que narra com l’Ot i la Urgell aconsegueixen retornar els Minairons a la Seu, tot agafant-los de les mans del malvat Peirot que els havia robat per a acabar amb la felicitat. La segona diferència és que aquest espectacle és multidisciplinar: inclou teatre, titelles, màscares, música, cant coral, ombres i dansa en directe.

La preparació ja va començar a l’estiu. El setembre passat, l’Escola de Teatre de la Seu va organitzar audicions, obertes a tothom, per a conformar l’elenc d’actors i actrius. Aquestes trobades permetien posar-se en contacte directe amb totes les persones interessades a formar-ne part i saber com cadascú s’hi podia implicar i quin paper hi poden tenir. Per a prendre-hi part no era necessari tenir experiència prèvia en el món del teatre.