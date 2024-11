El repartiment de copes i calces menstruals i el malbaratament alimentari centren les activitats del Govern per a celebrar la Setmana Europea de Prevenció de Residus

Cartell anunciador de la Setmana Europea de Prevenció de Residus (SFGA)

El Govern, a través del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat i juntament amb els comuns, Andorra Sostenible i altres entitats, impulsa un any més un seguit d’activitats per a promoure hàbits de consum sostenibles i de prevenció de generació de residus. Les propostes s’emmarquen en la celebració de la Setmana Europea de Prevenció de Residus (SEPR) en la qual Andorra participa de manera ininterrompuda des de 2009 i que enguany posa el focus sobre el malbaratament alimentari.

L’edició d’aquest any proposa més d’una quinzena d’activitats entre el 15 i el 22 de novembre. Així, i entrant al detall, la primera proposta que posarà en marxa el Govern és l’inici del repartiment gratuït de copes i calces menstruals, a partir del dilluns 18 de novembre, per a les persones menstruants d’entre 12 i 35 anys dins de la campanya ‘La meva menstruació, la meva decisió. Sostenibilitat, Salut i Estalvi’, que el ministre Guillem Casal va presentar fa unes setmanes. L’objectiu és promocionar l’ús de productes menstruals reutilitzables i sostenibles per a reduir l’ús dels productes d’un sol ús que tenen un gran impacte sobre el medi ambient. En aquest mateix sentit, el dimecres 20 de novembre el Govern celebrarà una xerrada sobre productes menstruals reutilitzables a la sala Ària del Centre de Congressos, a partir de les 19 h.

El dimarts, 19 de novembre, el Govern impulsa una taula rodona sobre malbaratament alimentari, on diversos actors implicats en la matèria explicaran les mesures que s’estan duent a terme per a reduir el malbaratament alimentari. A més, l’Executiu presentarà un primer estudi sobre les dades del país en aquest aspecte.

De manera paral·lela a aquestes activitats, els comuns i les escoles han organitzat un seguit d’iniciatives, entre les quals s’inclouen diversos tallers per a aprendre a reciclar, així com impulsar compostatge domèstic. Els comuns també impulsaran al llarg de tota la setmana una recollida de càpsules de cafè amb la instal·lació de contenidors en forma de tassa per a recollir les càpsules.

Finalment, el dijous 21 de novembre, tindrà lloc el lliurament de premis del XVIII Concurs d’iniciatives ambientals, promogut pel Comú d’Escaldes-Engordany i el Govern.