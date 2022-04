El Renova 2022 donarà cobertura a totes les sol·licituds que estan en llista d’espera

El Consell de Ministres ha aprovat l’obertura de la convocatòria del programa Renova, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables, dotat amb 2 milions d’euros. La convocatòria del 2022 donarà cobertura a totes les sol·licituds que estan en llista d’espera.

El Ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, ha explicat que tal com va avançar la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, el Govern està treballant en una convocatòria extraordinària del Renova, per ajudar als ciutadans a reduir la seva despesa energètica.

La dotació d’enguany és la més elevada de la història del programa des de la seva creació el 2011, representa un augment d’un 65% amb relació al 2020, i un 33% respecte de la dotació inicial del 2021. En aquesta edició del Renova, la disponibilitat de préstecs garantits, arriba als 9,7 milions d’euros.

La convocatòria permetrà donar continuïtat a les sol·licituds que van concórrer a la convocatòria 2021, i que no van poder ser ateses, tot i que el Govern va acordar un increment de 300.000 euros a la vista de l’allau de sol·licituds que es van presentar.

Les subvencions del programa Renova es destinen a actuacions de canvi dels sistemes de calefacció actuals per sistemes més eficients i sostenibles, a la instal·lació d’equips d’aprofitament d’energia solar fotovoltaica, a actuacions en els edificis plurifamiliars d’habitatge més antics per a la millora de l’eficiència energètica i també a l’embelliment de façanes, patis i cobertes d’edificis, la millora de l’accessibilitat, de la sostenibilitat i de la seguretat industrial.

El terminis de presentacions de sol·licituds s’obrirà amb la publicació al BOPA de la convocatòria, el pròxim dimecres. Restarà oberta fins al 18 de novembre o fins a esgotar l’import disponible.

L’obertura de la convocatòria coincideix amb la publicació per part del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Clima de l’informe sobre la mitigació, alertant que per assolir l’objectiu fixat per l’Acord de París de limitar l’augment de temperatures a 1,5 °C en relació amb l’època preindustrial, les emissions mundials s’han de començar a reduir no més tard del 2025.