El relat “Llet de coco”, d’Albert Ruiz Feijoo, s’ha endut el X Premi de Narrativa Fantàstica i de Terror d’Encamp en la categoria adults —a partir de 18 anys—, que s’ha concedit aquest dimecres 18 de desembre a la Biblioteca Comunal d’Encamp. Laura Casanovas, amb “Carnisseria”, i Alan Ward, amb “El conductor”, han quedat segona i tercer respectivament.

En la categoria juvenil —de 12 a 17 anys— l’obra vencedora ha estat “L’Alosa”, de Lluís Andrés Wang, seguida de “El viatge refrescant”, de Gautier Blanchard, i “L’ombra”, d’Ariadna Mesina. I en la infantil —de 6 a 11 anys— han resultat guardonades “La cerca de dents del vampir”, d’Inés Alís, en primera posició, i “L’aniversari inoblidable”, d’Isabel Montoro, en segona.

Enguany s’ha mantingut la tendència alcista pel que fa al nombre d’originals rebuts. Si l’any passat se’n van rebre 89, en aquesta ocasió han estat 117; un creixement del 31%. El Premi de Narrativa Fantàstica i de Terror transcendeix tant l’àmbit local com el nacional, atès que la participació està oberta als residents al Principat d’Andorra i a les comarques de la Cerdanya i l’Alt Urgell.

Alfons Codina, cap de la Biblioteca Comunal d’Encamp, ha explicat que les obres presentades no només destaquen per la quantitat sinó també per la qualitat, i que “llegint-les hem passat por”.

Totes les obres han estat publicades durant gairebé un mes al web del Comú d’Encamp i tothom qui ha volgut ha pogut puntuar-les. Aquests vots s’han sumat als del jurat, format pels escriptors Iñaki Rubio, Núria Gras i Àlex Puig.

Els premis han estat lliurats per la cònsol menor, Esther París, i per la responsable del departament de Cultura, Helena Laza. En la categoria infants, els dos relats guanyadors han estat guardonats amb lots de llibres. Els joves han obtingut 350 euros el primer premi, 250 el segon i 100 el tercer. Finalment, en la categoria d’adults, hi ha un primer premi de 600 euros, un segon de 350 i un tercer de 200