“El reino animal”, de Thomas Cailley

Després de debutar amb l’original comèdia romàntica “Les combattants” (2014), el cineasta francès Thomas Cailley ha dirigit un preciós film sobre humans mutants, criatures híbrides, fruit d’una pandèmia. Un film que va inaugurar la secció paral·lela Una Certa Mirada del Festival Internacional de Cinema de Canes i que durant el seu pas per la Secció Oficial del Sitges-Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya obtenia el premi als millors efectes especials, visuals i de maquillatge per Frédéric Lainé, Jean-Christophe Spadaccini, Pascal Molina, Cyrille Bonjean-Jean, Bruno Sommier i Jean-Louis Autret.

Un pare de família, Françoise (Romain Duris), intenta mantenir unida la seva família mentre la seva dona està internada en un centre especial per haver-se transformat en bestiola. Un equilibri precari que s’acaba de trastocar quan es traslladen de la ciutat a un poblet en l’interior per a estar a prop del nou centre de destí de la mare. Per una banda, els humans animalitzats s’escapen després de patir un accident el comboi i, per altre costat, el fill de la parella, Émile (Paul Kircher), comença a experimentar canvis en el seu cos i les relacions amb el pare comencen a complicar-se.

El resultat és una pel·lícula extraordinària que es pot veure com un conte moreaunià, una faula ecologista, una distòpia social i, també, un melodrama familiar sobre la diferència. “El reino animal” és un film ple de poesia, d’amor, de reflexió i d’emoció. Destaca un immens i commovedor Romain Duris en el paper de pare. així com una gran actuació del prometedor jove actor Paul Kircher. La popular actriu francesa Adèle Exarchopoulos, en el paper de gendarme del poble, Julia, arrodoneix el bon repartiment.