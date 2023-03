El Reglament d’allotjaments turístics inclou les noves categories de glàmping i àrees d’acollida i d’estada d’autocaravanes

Una autocaravana a la natura (DCStudio / Freepik)

El Consell de Ministres ha aprovat el nou Reglament de la classificació dels establiments d’allotjament turístic de la modalitat càmpings, que desplega la modificació de la Llei de l’allotjament turístic. El text recull la classificació d’aquests establiments tenint en compte les característiques de cada instal·lació, i les distribueix en cinc grups, els ja existents de càmpings i zones d’acampada, i tres de nova creació: glàmping, àrees d’acollida d’autocaravanes i àrees d’estada d’autocaravanes.

En el cas dels glàmpings s’estipula que podran estar formats per un màxim de tres elements d’allotjament, i cadascun d’aquest pot acollir fins a quatre persones. Pel que fa a les àrees d’acollida d’autocaravanes, tenen aquesta consideració els espais de terreny, degudament delimitats, que estiguin oberts al públic per a l’ocupació exclusiva d’autocaravanes en trànsit i en horari diürn de 7 a 23 hores. No es permet el desplegament d’elements d’acampada o que excedeixin el perímetre del vehicle.

Finalment, les àrees d’estada, que permeten l’ocupació durant tota la jornada, tindran l’obligació d’inscriure les pernoctacions al Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics (ROAT) i pagar la taxa turística corresponent.





Modificació del Reglament d’apartaments turístics

El Consell de Ministres també ha aprovat aquest dimecres la modificació del Reglament dels establiments d’allotjament turístic de la modalitat apartaments turístics.

En aquest cas, la modificació inclou nous criteris d’obligat compliment per A obtenir les classificacions, adaptades als nous comportaments de viatge dels turistes i tenint en compte conceptes de sostenibilitat. A banda, també s’introdueix l’avaluació de la reputació en línia.