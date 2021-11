El registre a la Zona de Baixes Emissions de Barcelona passa a ser permanent

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha modificat el Reglament del registre metropolità de vehicles estrangers i d’altres vehicles autoritzats Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Rondes de Barcelona, que obliga a tots els vehicles estrangers que desitgin accedir-hi a inscriure’s. Els vehicles que compleixen amb els requisits ambientals poden fer una inscripció general que fins ara era vàlida per dos anys, però amb la modificació del reglament metropolità aquesta inscripció passa a ser considerada permanent sempre que no canviïn les condicions d’accés a la ZBE.

El canvi també s’aplica als vehicles estrangers que ja han fet el seu registre i, per tant, estan autoritzats de forma permanent. Així doncs, tot vehicle inscrit ho està ara de manera definitiva i no requereix cap renovació.

De totes maneres, els vehicles que no compleixen les característiques ambientals per accedir a la Zona de Baixes Emissions han de sol·licitar autoritzacions diàries, fins a un màxim de deu durant un any. Aquesta casuística no ha sigut objecte de modificacions reglamentàries. Per sol·licitar autoritzacions diàries es pot tramitar la inscripció i comunicació dels dies de circulació tant presencialment al Servei de Tràmits del Govern d’Andorra, com a través de l’àrea privada d’usuari d’aquest web.

La ZBE de Rondes de Barcelona compren la capital catalana i també els municipis de L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs i part de Cornellà de Llobregat i Esplugues de Llobregat. Els vehicles sense autorització o sense el permís diari no hi podran circular de dilluns a divendres entre les 7 hores i les 20 hores. Tota la informació per a casos específics es pot consultar a https://www.zbe.barcelona/.