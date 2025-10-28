“El refugio atómico”

By:
On:
In: Sèries

Títol: El refugio atómico
Durada: No especificat
Gènere: Suspens
Creació: Álex Pina, Esther Martínez Lobato
Intèrprets: Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke
Temporades: 1 Capítols: 8
Plataforma: Netflix

Sinopsi:

Amb la Tercera Guerra Mundial a punt d’esclatar, un grup de multimilionaris es refugia del conflicte en un búnquer de luxe on no hi falta res. Els afortunats veuen com el món exterior s’esfondra alhora que entre ells s’obren ferides del passat que van quedar obertes.



Per Sensacine

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]