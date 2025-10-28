Títol: El refugio atómico
Durada: No especificat
Gènere: Suspens
Creació: Álex Pina, Esther Martínez Lobato
Intèrprets: Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke
Temporades: 1 Capítols: 8
Plataforma: Netflix
Sinopsi:
Amb la Tercera Guerra Mundial a punt d’esclatar, un grup de multimilionaris es refugia del conflicte en un búnquer de luxe on no hi falta res. Els afortunats veuen com el món exterior s’esfondra alhora que entre ells s’obren ferides del passat que van quedar obertes.
