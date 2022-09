El Refugi d’animals abandonats de Benabarre, un equipament al servei de l’Alt Urgell i la Cerdanya

El Refugi d’animals abandonats de Benabarre és una instal·lació de caràcter municipal que té com a finalitat donar compliment a la Llei de Protecció dels Animals per la qual tots els municipis han de disposar d’una instal·lació acollidora dels animals abandonats o perduts del seu municipi.

En una molt bona iniciativa per part de tots els ens locals de l’Alt Urgell i la Cerdanya, l’any 2007 es va decidir conjuntament una gestió supracomarcal entre les dues comarques per a solucionar la necessitat de disposar d’una instal·lació d’acolliment d’animals a un cost assequible i proporcional a la població de cada municipi, millorant la gestió i eficàcia, i sobretot, en benefici del benestar dels animals abandonats o perduts.

El refugi disposa de registre de nucli zoològic i servei veterinari contractat per al benestar de tots els animals que arriben, viuen i surten del refugi, sempre amb tota la documentació veterinària, col·locació de xip identificador i esterilització obligatòria. Existeix una taxa pública de serveis, on bàsicament es regula el preu d’adopció, de col·locació del xip identificador i de la recuperació en cas de pèrdua.

El Refugi d’animals manté relacions contínues amb Policia Municipal, vigilants ambientals, Agents Forestals i Mossos d’Esquadra de l’Àrea de Medi Ambient de la Generalitat, i amb altres serveis oficials amb competències en matèria d’animals domèstics, per tal de solucionar problemes d’abandonaments o pèrdues que poden ser perilloses per a les persones o pel risc d’accident a les carreteres.

Davant informacions publicades darrerament, des del consorci AUGEMA (Alt Urgell Gestió del Medi Ambient), ens gestor del refugi, volen “aclarir que el Refugi d’animals abandonats de Benavarre no presta el servei d’estada temporal de gossos de propietaris particulars, raó per la qual no es pot atribuir al refugi els suposats fets que les esmentades informacions li imputen”.