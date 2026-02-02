El rector de la UNED, Ricardo Mairal, visita la Seu d’Urgell

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha rebut aquest matí de dilluns el rector de la UNED, Ricardo Mairal, en el marc d’una visita institucional a la ciutat, amb l’objectiu d’enfortir la col·laboració entre la universitat i el municipi i de posar en valor el paper de la UNED com a eina clau per a garantir l’accés a l’educació superior al territori.
Durant la trobada, s’han abordat els principals reptes i oportunitats de la formació universitària a distància, especialment en territoris de muntanya, així com el paper estratègic que juga la UNED a l’hora de facilitar l’accés als estudis superiors, la formació al llarg de la vida i la captació i retenció de talent al Pirineu.
L’alcalde ha destacat que “la presència de la UNED a la Seu és una oportunitat fonamental per a garantir la igualtat d’oportunitats educatives, independentment del lloc de residència”, i ha remarcat la voluntat del consistori de continuar treballant conjuntament amb la universitat per a ampliar i consolidar l’oferta formativa al territori.
Per la seva banda, el rector ha posat en valor el compromís de la UNED amb els territoris i ha destacat la importància de la col·laboració amb els ajuntaments per a adaptar l’oferta educativa a les necessitats socials, professionals i econòmiques de cada àmbit.