El reconeixement a Rosa Carreras Pont marca la cloenda del 35è Aplec de la sardana d’Encamp

Reconeixement, a títol pòstum, a Rosa Carreras Pont (Comú d’Encamp)

El reconeixement del mon sardanista, a títol pòstum, de qui va ser una de les impulsores de l’Agrupació Sardanista La Grandalla, Rosa Carreras Pont, ha marcat la cloenda del 35è Aplec de la sardana d’Encamp. Durant la ballada de la tarda, el cònsol menor, Xavier Fernàndez i el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, han fet entrega, en nom de la parròquia i del moviment sardanista encampadà, d’un ram de flors i un detall commemoratiu a la família de l’homenatjada, que va traspassar el passat mes de maig, en reconeixement d’una vida dedicada a la sardana.

Rosa Carreras, nascuda a Girona, però des de ben jove al capdavant d’una merceria a Encamp, on va viure pràcticament tota la seva vida, va ser una de les impulsores de l’Agrupació Sardanista La Grandalla, de la qual va formar part, fins i tot sent membre de la primera junta, i una de les persones de referència, que durant anys, es va encarregar d’ensenyar aquesta dansa als més menuts de forma altruista. Sans l’ha recordat d’una forma molt emotiva, ja que “molts la recordem i la portem al cor, tota una generació d’infants dels anys 80, per haver descobert la sardana gràcies a ella“.

A les portes de celebrar tres dècades de la proclamació d’Encamp com a ciutat pubilla de la sardana, Sans ha avançat que “volem fer una festa especial per a commemorar aquest trentè aniversari” l’any vinent.

Tot i que la meteorologia ha tingut amb l’ai al cor a l’organització, durant tot el cap de setmana, pel risc de pluja, finalment tots els actes s’han pogut desenvolupar a la plaça dels Arínsols on les dues cobles, la Flama de Farners i la Jovenívola de Sabadell han delitat al públic, i a les vuit colles assistents de fora del Principat, amb un ampli repertori escollit per a l’ocasió. Entre les peces escollides hi havia la sardana “Encamp, ciutat pubilla” composta l’any 1995, moment en el qual s’ha dut a terme el reconeixement a Rosa Carreras.

Sans ha fet una “valoració molt positiva” del 29è Concurs i del 35è Aplec “per a nosaltres molt important” i ha afegit “sobretot tenint en compte que fa uns anys que no tenim Agrupació Sardanista La Grandalla, la que va aixecar el moviment sardanista a casa nostra, i per tant, continuarem mantenint aquest esdeveniment”.