Els responsables de Càritas Parroquial de Sant Julià de Lòria recorden que continuen tenint a disposició de les persones que tenen necessitat, productes alimentaris, d’higiene personal o de neteja domèstica.

Recorden que aquest petit banc d’aliments parroquial està, com sempre, a disposició de tothom que li calgui, i més en aquests moments en que “el nostre país passa per moments difícils i no volem que cap família de la parròquia pateixi per la manca d’aquells productes de primera necessitat.

Sovint, però, per falta d’informació no podem facilitar l’ajuda que volem donar. Ajudeu-nos a ajudar! Poseu-vos en contacte amb nosaltres trucant al telèfon +376.344155 – +376.344035, operatiu les 24h. “