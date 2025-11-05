El Raonador del Ciutadà organitza, aquest dijous, un seminari sobre el tràfic d’éssers humans

Aquest dijous, 6 de novembre, al matí, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, se celebrarà un seminari sobre el tràfic d’éssers humans, el qual està organitzat per la institució del Raonador del Ciutadà. Aquest seminari vol ser un espai de reflexió i aprenentatge compartit que contribueixi a reforçar el compromís de tots els actors implicats. L’objectiu final és avançar en la prevenció, la protecció de les víctimes i la construcció d’una societat més justa i lliure d’explotació.
En el marc de la segona orientació estratègica relativa a la lluita contra el tràfic d’éssers humans, la institució del Raonador del Ciutadà assumeix un paper actiu i se li encomanen tres objectius principals:
- Conscienciar les empreses de la seva responsabilitat i del seu paper clau en la prevenció i erradicació del tràfic d’éssers humans.
- Sensibilitzar el públic en general sobre els riscos associats al tràfic amb finalitats d’explotació laboral i sobre els drets de les víctimes.
- Impulsar la cooperació amb les organitzacions de la societat civil per a garantir una atenció i assistència adequades a les víctimes del tràfic d’éssers humans.
Destinataris
El seminari està adreçat a empresaris, sindicats, treballadors del sector públic i privat, personal de recursos humans, Policia, personal sanitari, psicòlegs, psiquiatres, ONG, advocats, fiscals, batlles, magistrats i ciutadania en general.
Al seminari s’han programat fins a cinc ponències
Presentació del Seminari. Obertura del Seminari
Xavier Cañada Bonaetxea. Raonador del Ciutadà
09:20h-09:50h Primera ponència
Tràfic d’éssers humans. Fixació de conceptes jurídics. Marta Villaverde Pereiras
09:55h-10:35h Segona ponència
Experiència espanyola en la detecció de tràfic d’éssers humans. Fernando Guerrero Garcia. Comissari i cap de la Brigada Central de Tràfic d’éssers humans de la Policia Nacional espanyola.
11:00h-11:40h Tercera ponència
Detecció i acompanyament de víctimes de tràfic d’éssers humans per a l’explotació laboral. Rosa Flores Infante. Referent de la Unitat de tràfic de persones Creu Roja Espanyola.
11:45h-12:15h Quarta ponència
Tràfic d’éssers humans a França. Santiago Serrano. Defensoria de París.
12:20h – 12:50h Cinquena ponència
Responsabilitat dels empresaris. Casos de bones pràctiques. Alberto Jiménez-Piernas García. Universitat d’Alcalà i fundador de la Plataforma de Negoci Responsable.
Tancarà el seminari el síndic general, Carles Ensenyat.
El tràfic d’éssers humans és una de les violacions més greus dels drets fonamentals i afecta a milions de persones arreu del món. Segons el Protocol de Palerm de les Nacions Unides (2000), consisteix en la captació, transport, trasllat, acollida o recepció de persones mitjançant engany, coacció o abús de vulnerabilitat, amb finalitats d’explotació. Aquesta explotació pot ser sexual, laboral, domèstica, vinculada a la mendicitat forçada o fins i tot al tràfic d’òrgans.
La naturalesa transnacional del fenomen i la seva vinculació amb xarxes criminals organitzades el converteixen en un desafiament global que requereix respostes coordinades entre institucions, empreses, societat civil i ciutadania.