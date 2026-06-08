El Raonador del Ciutadà lliura al síndic l’informe anual de la institució

El Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, ha entregat aquest dilluns, a la tarda, l’informe anual de la gestió de la institució corresponent a l’any 2025. Li ha lliurat al síndic general, Carles Ensenyat, a la seu del Consell General. Properament, i com és preceptiu, serà presentat formalment en el si de la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals, un cop es determini la data escaient.
Serà llavors quan el Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, explicarà el contingut del balanç de la seva gestió durant l’any passat.