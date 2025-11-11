El Raonador del Ciutadà fomenta els Drets Humans i la creativitat dels joves amb els premis literaris i incorpora un concurs fotogràfic

Amb motiu del Dia Internacional dels Drets Humans, que se celebra el pròxim 10 de desembre, la institució del Raonador del Ciutadà presenta la segona edició del concurs literari de relats i microrelats i, com a novetat d’enguany, incorpora el primer concurs fotogràfic sobre els drets humans. Aquests certàmens tenen com a objectiu fomentar la defensa dels valors intrínsecs dels drets humans i promoure la creativitat entre els joves estudiants dels sistemes educatius del país. Els participants hauran de presentar obres inspirades en qualsevol dret recollit a la Declaració Universal dels Drets Humans.
Poden participar-hi estudiants de segona ensenyança, batxillerat i formació professional de tots els sistemes educatius. Les obres —tant literàries com fotogràfiques— es lliuraran abans del divendres, 28 de novembre de 2025, a les 15 hores.
El veredicte i lliurament dels premis tindran lloc el 10 de desembre de 2025, coincidint amb la commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans, al vestíbul del Consell General.
En el marc d’aquesta celebració, el Raonador del Ciutadà organitza també la conferència titulada “Els drets humans en ple canvi d’època”, a càrrec de Joan Subirats Humet, catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i reconegut expert en polítiques públiques i transformació social. Aquesta activitat complementa els actes de lliurament dels premis i vol oferir un espai de reflexió sobre els reptes actuals dels drets humans en un context global de canvi.
Els premis inclouen xecs regal de fins a 400 euros i llibres per als guanyadors de les diferents categories. En el cas del concurs literari, les categories porten el nom de figures universals de la pau i la justícia com Mare Teresa de Calcuta, Nelson Mandela i Martin Luther King.
Amb aquesta iniciativa, el Raonador del Ciutadà reforça la seva tasca de sensibilització i educació en valors, tot fomentant entre els joves la reflexió, l’expressió artística i el compromís amb els drets humans.
Resum de les bases dels certàmens
Concurs literari de relats i microrelats — Segona edició
- Participants: estudiants de segona ensenyança, batxillerat i formació professional.
- Idiomes i requisits: les obres han de ser originals, inèdites i escrites en català, sense ús d’intel·ligència artificial.
- Categories:
- Mare Teresa de Calcuta: microrelats de 1r i 2n de segona ensenyança.
- Nelson Mandela: microrelats de 3r i 4t de segona ensenyança.
- Martin Luther King: relats de batxillerat i formació professional.
- Extensió:
- Microrelats: d’1 a 2 pàgines.
- Relats: de 3 a 4 pàgines.
- Premis:
- Mare Teresa de Calcuta: 1r premi 200 € + llibres / 2n premi 100 € + llibres.
- Nelson Mandela: 1r premi 300 € + llibres / 2n premi 200 € + llibres.
- Martin Luther King: 1r premi 400 € + llibres / 2n premi 300 € + llibres.
Concurs fotogràfic — Primera edició
- Participants: estudiants dels mateixos nivells educatius.
- Tema: “Els Drets Humans”.
- Obres: cada alumne pot presentar una fotografia inèdita, feta a Andorra, en color o blanc i negre.
- Categories:
- 1r i 2n de segona ensenyança
- 3r i 4t de segona ensenyança
- Batxillerat i formació professional
- Premis:
- 1r premi de 200 €, 300 € i 400 € respectivament segons la categoria.
- Format i presentació: impressió en paper, amb títol al revers, sense nom visible; acompanyada d’un sobre amb les dades de l’autor.