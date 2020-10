El Ral·li Vidreiro (Portugal), un repte nou per a Joan Vinyes – Jordi Mercader

L’equip Suzuki Motorsport va decidir incloure en el seu calendari 2020 algunes proves dels certàmens portuguesos de Ral·lis. Després de la seva presència en Fafe (ral·li de terra), el Ral·li Vidreiro pren el testimoni encara que, en aquesta ocasió, la prova se celebrarà sobre asfalt.

Joan Vinyes-Jordi Mercader estaran al volant d’un dels Suzuki Swift R4lly S, amb l’objectiu de continuar millorant les prestacions d’una mecànica que, per motius obvis, es troba en ple període de desenvolupament malgrat estar gairebé a final de temporada. La prova tindrà com a nucli central la localitat de Marinha Grande, localitat pròxima a Lisboa (140 km) molt coneguda per la indústria del vidre.

Escenari desconegut per a Vinyes-Mercader

Els organitzadors de l’esdeveniment, Automòbil Club de Marinha Gran, han previst un recorregut total de gairebé 300 km (280, 20 km) dels quals 98,88 km, es disputaran contra el crono. El bucle que configura el traçat de la prova, té un total de 100 km, al qual es completaran tres voltes. En cadascuna de les voltes els obstacles a superar seran: Campos do Lis (11,16 km), Pinhal do Rei (8,50 km) i Sao Pedro Moel (13,30 km). El shakedown i el tram de qualificació (TCC), es celebraran, el divendres (dia 8), en la zona de Sao Pedro Moel.

Per a la dupla de l’equip Suzuki Motorsport (Vinyes-Mercader), els reconeixements sempre són determinants. “No tenim cap informació de les especials. Quan arribem a les especials veurem amb el que ens trobem i, com de costum, intentarem estar molt concentrats per a fer unes notes que després ens facilitin el pas per les especials amb el Swift R4lly S”, explica Vinyes.

Serà el tercer ral·li d’asfalt de la temporada i segons Vinyes: “Encara que el Swift funciona de manera fantàstica crec que queden coses per polir i en això estem. Si la temporada hagués estat normal, crec que estaríem un pas per davant. No obstant això, la situació és la que és, i intentem aprofitar al màxim les oportunitats que se’ns presenten per a millorar”.

L’espai exterior de l’Estadi Municipal de la localitat portuguesa acollirà la logística dels participants al Ral·li Vidreiro, a partir de les 9.00 hores del dijous (dia 8). En aquesta mateixa ubicació serà el punt de partida i arribada en cadascun dels bucles a disputar durant la jornada del dissabte (dia 10).

El Ral·li Vidreiro 2020 s’iniciarà a les 8.00 del dissabte (dia 10), en el podi situat en Parque de Cerca. en ple centre de Marinha Grande.