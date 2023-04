El “ral·li” més accidentat

En més d’un lloc aquesta pràctica esbojarrada té per nom “la baixada de trastos”. És una activitat, per a dir-ho d’alguna manera, que la segueix molta gent perquè és ben divertida. Es tracta que un valent o un grup d’atrevits construeixin un giny, en forma de vehicle i, a partir d’aquí iniciar una baixada a tota pastilla per un circuit que pot ser urbà o rural. D’aquí el nom de “baixada de trastos”.

No només es fa en format ral·li de vehicles, en zones fluvials i marítimes també hi ha uns quants “enginyers” que construeixen embarcacions que, amb una mica de sort, suren i baixen riu avall. Però, aquesta setmana ens centrem en la baixada d’aquests bòlids “d’alta tecnologia” amb els quals, els pilots acaben menjant-se el terra.





Vídeo extret del compte de Rene Hille al TikTok