El Ral·li d’Andorra arriba a la 50a edició

El període d’inscripció s’obrirà dilluns vinent, dia 16 d’agost, i es tancarà quan estiguin cobertes les 80 places previstes. Aquests 80 cotxes estaran distribuïts en les categories 1 (vehicles construïts fins a 1969), 2 (fins a 1975), 3 (fins a 1981), J1 (competició fins a 1985) i J2 (competició fins a 1990). Les cinc categories estaran dividides en quatre classes: fins a 1.300 cc, fins a 2.000 cc, superiors a aquesta última cilindrada i vehicles equipats amb turbo o compressor volumètric.

El Ral·li d’Andorra arriba enguany a la seva 50 edició, la qual cosa motivarà una sèrie d’actuacions per a celebrar l’esdeveniment. La prova continua tenint el seu nucli central a Andorra la Vella, amb el parc de vehicles situat a l’aparcament Prada Casadet i la base de la cursa a l’edifici del Comú d’Andorra la Vella. ACA Esport, divisió esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra, ha dissenyat un itinerari similar al de les edicions anteriors, amb 293 km de recorregut total dels quals 120 seran de regularitat en carretera tancada, distribuïts en 10 trams tancats al trànsit, 5 d’ells diferents.

L’estructura, còmoda per al participant i selectiva per als que desitgin experimentar la regularitat més exigent, tindrà com a particularitat que tots els participants utilitzaran el mateix sistema de mesurament Blunik RX, una innovadora manera de fer regularitat ja utilitzada en la passada edició. Aquest aparell Blunik RX, que facilitarà l’organització, comprova constantment la mitjana del cotxe i per tant és el que en realitat cronometra en tot moment l’actuació de l’equip.

La sortida es donarà a partir de les 16.30 hores del dissabte dia 18 de setembre des del pont de la Rotonda d’Andorra la Vella, mentre que el final de la primera etapa es produirà a partir de les 21.40 hores a Prada Casadet. La sortida de la segona etapa tindrà lloc a les 9 hores del diumenge 19 per a acabar a partir de les 13.30 hores, tot això en l’aparcament Prada Casadet.