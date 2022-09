El radar de tram entre Vilanova de l’Aguda i Bassella torna a multar

La Generalitat de Catalunya ha comunicat aquest dimarts que el radar de tram de la carretera C-14 a Bassella ja torna a funcionar, després que els darrers dos mesos ha estat avariat. El Govern català ha admès que el sistema es va espatllar al juliol, tot just tres mesos després d’estrenar-se, però ha desmentit la informació d’alguns mitjans de comunicació segons la qual, a data d’avui, encara seguia espatllat. Concretament, el Govern ha detallat ara que el dispositiu ja torna a controlar la velocitat dels vehicles des del 7 de setembre.

En els primers tres mesos de funcionament, i després d’un període inicial de prova, el radar de tram -el primer d’aquest tipus a l’Alt Pirineu i Aran- ja havia obert més 5.100 expedients sancionadors per excés de velocitat, dels quals només 60 corresponien a cotxes amb matrícula d’Andorra.

El sistema controla un tram de gairebé 10 quilòmetres, entre els punts quilomètrics 124 i 134, a cavall dels municipis de Vilanova de l’Aguda i Bassella. Aquest pas de la C-14 pel municipi més meridional de l’Alt Urgell és considerat com un punt negre de la xarxa viària catalana, pel fet que molts conductors hi duen a terme avançaments temeraris. Amb aquesta implantació es pretén garantir el compliment del límit de velocitat no només en un punt concret, sinó en tot el tram, i d’aquesta manera reduir el risc d’accidents greus.