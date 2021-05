El que has de saber sobre el peix i el mercuri

Els nivells de mercuri que tenen la majoria dels peixos no posen en risc la salut, per la qual cosa no existeix excusa per a deixar de consumir-los. No obstant això, és recomanable limitar la ingesta de determinades espècies que compten amb un alt contingut en aquest metall, com el peix espasa, la tonyina vermella o el lluç de riui.

Algunes afirmacions que són certes sobre el consum de peix i el mercuri:

Tots els peixos i mariscos tenen mercuri: Com més anys i grandària tinguin els peixos, més mercuri acumulen.

Les embarassades tenen més risc amb el mercuri: Existeix una relació entre la concentració de mercuri en la sang del cordó umbilical i el baix pes en néixer i la prematuritat. La recomanació és eliminar de la dieta les espècies que més mercuri contenen, és a dir, el peix espasa, la tonyina vermella, la família del tauró, i el lluç de riu.

El mercuri també és perillós per als nens: El principal efecte del metilmercuri en la salut és la deterioració del desenvolupament neurològic. Els nens, en estar en desenvolupament, són molt més vulnerables. Fins als 10 anys, es fa la mateixa recomanació que en el cas de les embarassades.

En els processats, com els palets, no hi ha tant de mercuri: Com ocorre amb la tonyina en llauna, depèn de la mena d’espècie que s’utilitzi per a la seva fabricació. Els palets de peix se solen elaborar amb peix blanc i de nivell baix o mitjà de mercuri.

Per Consumer/eroski.com / AMIC – Tot Sant Cugat