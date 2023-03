El quart seminari del cicle per a ONG a l’UdA posarà el focus en el Design Thinking

Cartell del seminari sobre Design Thinking (Andtropia)

Els propers 21 i 22 de març tindrà lloc el quart dels sis seminaris del cicle formatiu per a entitats sense ànim de lucre, fruit de la col·laboració entre la Universitat d’Andorra (UdA) i Andtropia, tractarà sobre Design Thinking. El curs serà impartit per Cristina Puigcercós, experta en la gestió creativa de projectes, persona multidisciplinària amb experiència en el sector de l’audiovisual, de la propietat intel·lectual i tecnològic.

Certificada en Design Thinking i Creative Leadership per la Design Thinking Academy d’Amsterdam, en gestió de projectes interactius per Inis (Canada), Màster en gestió de projectes audiovisuals per la Universitat Autònoma de Barcelona, llicenciada en Mitjans i Comunicacions a la Universitat de Wolverhampton (Regne Unit), entre altres formacions.

Durant les sis hores de formació (dimarts 21 i dimecres 22, de les 18 h a les 21 h), es definirà què és el Design Thinking (DT), quins són els seus orígens i principis i com n’és el procés. A través del plantejament d’un repte (problema a solucionar), els participants del curs s’iniciaran en el viatge creatiu a través de “learning by doing”.

Les inscripcions, disponibles a www.uda.ad, estan obertes fins al 13 de març i el preu de la matrícula és de 30 euros.

Tota la informació sobre el cicle de seminaris està disponible per als interessats.