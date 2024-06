El quart Festival de Senderisme Camina Pirineus tanca amb gran èxit de participació

Sortida nocturna, a la Seu, per a observar ratpenats (CCAU)

La quarta edició del Festival de Senderisme Camina Pirineus s’ha celebrat aquest cap de setmana a diversos indrets de l’Alt Urgell amb una alta participació, ja que de les 75 places ofertes se’n va cobrir 71. La primera ruta va ser una sortida nocturna a la Seu d’Urgell, al voltant del riu Segre, guiada per David Manzanera de Green Wolf Nature i Pere Miquel Parès, i que va permetre observar una important presència de ratpenats, uns bons bioindicadors de l’estat ambiental del municipi.

Dissabte al matí, Jordi Dalmau de l’empresa Aubèrria va encapçalar i explicar la ruta “Els rapinyaires de la vall de Cabó”: un autobús va recollir els caminants a la plaça de les Homilies d’Organyà per a portar-los a Cabó i iniciar una ruta de nou quilòmetres durant la qual també es van visitar alguns dels dòlmens de la vall i es van detallar aspectes relacionats amb la vegetació i l’orientació de la vall, amb els rapinyaires com a tema estrella.

El festival va culminar diumenge al matí amb una sortida al municipi de La Vansa i Fórnols: a la vall del riu de Bona es va visitar l’església romànica de Sant Julià del Garrics, de la qual en destaca el retaule gòtic de finals del segle XVI, es va remuntar el riu de Bona fins a accedir a un salt d’aigua i es va tornar a l’Espai de la Vansa de Sorribes per a degustar un tast de tapes casolanes amb productes de quilòmetre zero.

Aquesta ruta va ser guiada per Marc Santeulària i Pilar Aláez. Tots els participants van rebre una ronyonera promocional de la comarca i els caminants que van fer la sortida nocturna, a més a més, van rebre un frontal per a poder seguir bé la ruta. La iniciativa forma part del calendari de festivals de senderisme impulsat per l’Institut per a la Promoció i el Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) i abasta deu comarques, des de l’Alta Ribagorça fins a l’Alt Empordà.