El Punt Òmnia de la Seu d’Urgell proposa 4 tallers gratuïts de competències digitals per a la tardor

Els dies 7 i 8 de setembre es podran formalitzar les inscripcions de manera telemàtica per a poder participar en els 4 nous tallers gratuïts de competències digitals que ha organitzat el Punt Òmnia de la Seu d’Urgell per aquesta pròxim tardor.

Els tallers programats tindran lloc de manera presencial a l’espai Òmnia, però també estan pensats per poder realitzar-los online si així fos necessari per la situació epidemiològica.

Els tallers són els següents: ‘Instagram, aprendre a fer un ús correcte de l’App Instagram’, els dilluns de 16 a 17 hores; ‘Calendaris: aprendre a crear un calendari 2021 personalitzat’, els dilluns de 17 a 18 hores; ‘Estimulació cognitiva: estimular i treballar la ment’, els dimarts de 15.30 a 17 hores; ‘Mou-te pel mòbil‘, cal portar telèfon mòbil intel·ligent (smartphone) personal per aprendre a fer-lo anar, els dijous de 15.30 a 17 hores.

5 places per taller

En aquesta ocasió s’ha hagut de reduir el nombre de places dels tallers per tal de poder complir amb la distància de seguretat i la higiene que recomana el PROCICAT amb l’objectiu d’evitar la propagació de la Covid-19. Per aquest motiu, cada taller compta amb 5 places i només es podrà fer una inscripció per persona.

Les inscripcions seran els dies 7 i 8 de setembre, a partir de les nou del matí i s’hauran de fer a través del web de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell: http://www.laseu.cat/tramits-i-serveis/inscripcions. Val a dir també que aquelles persones que necessitin fer la seva inscripció de forma presencial per manca de recursos materials i/o personals podran demanar cita prèvia trucant el Punt Òmnia al 973 353 008 per poder formalitzar-la amb el suport de la dinamitzadora d’aquest servei.

Aquests tallers s‘iniciaran a partir del dia 1 d’octubre.

Recordem que el Punt Òmnia continua amb les formacions i col·laboracions amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el Centre Claror i ÒmniaKids.